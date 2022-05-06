Невзоров: Второпях Кремлем было организовано управление по работе со знаменитостями, которое успешно покупает артистов

"Второпях было организовано при администрации президента целое управление по работе со знаменитостями. Они сейчас панически боятся, что все, имеющие вес в России, популярные, известные, знаменитые, лидеры мнений – они тоже решат, что немного [российский шоумен Максим] Галкин", – отметил Невзоров.

Он добавил, что такие, как он, должны были быть дерзкими и честными, когда началась война.

"Увы, пришла эта проклятая минута, когда пришлось быть честным. А они-то этого не обязаны делать и это управление в АП располагает совершенно улетными средствами, немыслимыми. Кремль постоянно лопается от денег, несмотря на все санкции и проблемы, которые созданы для кошельков Кремля", – сказал журналист.

По его словам, многие артисты в РФ "уже куплены".

"Но в отношении таких людей, как Галкин, это сложно, потому что он не бедный человек", – уточнил Невзоров.

"Медуза" 3 мая сообщила, что в Кремле обеспокоены антивоенными высказываниями популярных музыкантов, актеров, режиссеров и стендаперов. Среди тех, кто осудил вторжение РФ в Украину, рэпер Face, певица Монеточка, стендаперы Александр Долгополов и Данила Поперечный.

По данным журналистов, в администрации президента РФ пытаются противодействовать лидерам мнений, курируют эту работу глава управления общественных проектов Сергей Новиков и его заместитель Алексей Жарич.

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