Невзоров: Второпях Кремлем было организовано управление по работе со знаменитостями, которое успешно покупает артистов

"Второпях было организовано при администрации президента целое управление по работе со знаменитостями. Они сейчас панически боятся, что все, имеющие вес в России, популярные, известные, знаменитые, лидеры мнений – они тоже решат, что немного [российский шоумен Максим] Галкин", – отметил Невзоров.
Он добавил, что такие, как он, должны были быть дерзкими и честными, когда началась война.
"Увы, пришла эта проклятая минута, когда пришлось быть честным. А они-то этого не обязаны делать и это управление в АП располагает совершенно улетными средствами, немыслимыми. Кремль постоянно лопается от денег, несмотря на все санкции и проблемы, которые созданы для кошельков Кремля", – сказал журналист.
По его словам, многие артисты в РФ "уже куплены".
"Но в отношении таких людей, как Галкин, это сложно, потому что он не бедный человек", – уточнил Невзоров.
"Медуза" 3 мая сообщила, что в Кремле обеспокоены антивоенными высказываниями популярных музыкантов, актеров, режиссеров и стендаперов. Среди тех, кто осудил вторжение РФ в Украину, рэпер Face, певица Монеточка, стендаперы Александр Долгополов и Данила Поперечный.
По данным журналистов, в администрации президента РФ пытаются противодействовать лидерам мнений, курируют эту работу глава управления общественных проектов Сергей Новиков и его заместитель Алексей Жарич.
Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.
Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.
Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.
23 апреля Галкин раскритиковал российское правительство за убийство мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, поинтересовавшись также тем, что делает в Украине российская армия.