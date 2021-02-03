"Нужно заставить". Кулеба заявил, что Россия не хочет уважать права и свободы человека

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что задача международного сообщества – заставить Россию уважать права и свободы человека.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 февраля на своей странице в Twitter призвал международное сообщество отреагировать на "произвол российских властей" относительно массовых задержаний протестующих против заключения российского оппозиционера Алексея Навального.

"Отравление, затем заключение Навального – это новый "рекорд" произвола российских властей на фоне массовых задержаний мирных протестующих в городах РФ. Россия явно не хочет сама уважать права человека и свободы. Значит, Россию нужно заставить их уважать. Это задача международного сообщества", – заявил Кулеба.

Отруєння, потім ув’язнення Навального - це новий «рекорд» свавілля російської влади на тлі масових затримань мирних протестувальників у містах РФ. Росія явно не хоче сама поважати права людини та свободи. Значить Росію потрібно змусити їх поважати. Це задача міжн. співтовариства. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 2, 2021

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля заменил условный срок для Навального по делу "Ив Роше" на реальный. Его отправят в колонию общего режима. С учетом времени, которое Навальный провел под домашним арестом, наказание составит два года и восемь месяцев.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Им инкриминировали хищение 26 млн руб. (€386,4 тыс.) у компании "Ив Роше" и еще 4 млн руб. (€59,4 тыс.) – у "Многопрофильной процессинговой компании". В декабре 2015 года Алексей Навальный заявлял о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В октябре 2017 года ЕСПЧ признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты, отравляющим веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального ФСИН пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного.

31 января в нескольких десятках российских городов прошли акции протеста в поддержку Навального. На них задержали, по данным правозащитников, более 5 тыс. человек. Среди задержанных были почти 100 журналистов и жена Навального Юлия. Вечером Навальную отпустили из полиции. Всего на митинги, по данным команды Навального, вышло 200−300 тыс. человек в 140 городах, писали "Открытые медиа".

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 4 тыс. протестующих, в том числе около 200 несовершеннолетних.