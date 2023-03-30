Очень агрессивная Россия Путина является острой угрозой для США – американский министр обороны

Видео заседания опубликовано на YouТube-канале комитета.

Остин рассказал, что проект оборонного бюджета США включает продолжение военной поддержки Украины. По его словам, США сплотили мир, чтобы помочь ей в борьбе с неоправданным вторжением РФ.

"Мы усилили защиту и сдерживание НАТО на восточном фланге. Наши союзники и партнеры оказали важную помощь в области безопасности в рамках контактной группы по безопасности Украины, которую я возглавляю. И мы будем поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется", – сказал он.

Описывая проект бюджета на 2024 год, Остин рассказал, что Пентагон планирует рекордное в истории финансирование космической программы, а также большие инвестиции в исследования и разработки.

"Мы просим более $61 млрд для поддержки американского господства в небе. Это включает финансирование истребителей и необычных стратегических бомбардировщиков", – прозвучало в выступлении.

Остин также призвал Конгресс США выделить более $48 млрд на флот, в том числе на строительство новых кораблей противоминной защиты.