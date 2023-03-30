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Очень агрессивная Россия Путина является острой угрозой для США – американский министр обороны

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Остин заявил, что Пентагон планирует рекордное финансирование космической программы, создание новых кораблей и самолетов
Остин заявил, что Пентагон планирует рекордное финансирование космической программы, создание новых кораблей и самолетов
Фото: ЕРА

Стратегия национальной обороны США рассматривает Россию под руководством президента Владимира Путина как острую угрозу. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил 29 марта при обсуждении бюджета на 2024 год в комитете Палаты представителей США по вооруженным силам.

Видео заседания опубликовано на YouТube-канале комитета.

Остин рассказал, что проект оборонного бюджета США включает продолжение военной поддержки Украины. По его словам, США сплотили мир, чтобы помочь ей в борьбе с неоправданным вторжением РФ.

"Мы усилили защиту и сдерживание НАТО на восточном фланге. Наши союзники и партнеры оказали важную помощь в области безопасности в рамках контактной группы по безопасности Украины, которую я возглавляю. И мы будем поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется", – сказал он.

Описывая проект бюджета на 2024 год, Остин рассказал, что Пентагон планирует рекордное в истории финансирование космической программы, а также большие инвестиции в исследования и разработки.

"Мы просим более $61 млрд для поддержки американского господства в небе. Это включает финансирование истребителей и необычных стратегических бомбардировщиков", – прозвучало в выступлении.

Остин также призвал Конгресс США выделить более $48 млрд на флот, в том числе на строительство новых кораблей противоминной защиты.

Контекст:

23 марта Остин представил проект бюджета в комитете Палаты представителей по ассигнованиям. Он отметил, что финансирование, которое запрашивает министерство обороны, на 3,2% больше, чем 2023-м финансовом году, и на 13,4% больше, чем в 2022-м. 

"Этот бюджет необходим для сдерживания и противодействия сегодняшним угрозам и угрозам, которые могут возникнуть в будущем... Он ориентирован на стратегию, и он обусловлен серьезностью нашей стратегической конкуренции с Китайской Народной Республикой", – сказал Остин. 

Также Пентагон запрашивает более $61 млрд, чтобы сохранить господство в воздухе. Это включает в себя финансирование истребителей и стратегического бомбардировщика B-21 Raider, представленного в декабре 2022 года

Теги: Россия, Владимир Путин, США, оружие, бюджет, Конгресс США, военная помощь, оборона, война России против Украины, Ллойд Остин
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