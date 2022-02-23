Оппозиция раскритиковала Джонсона за мягкие санкции против РФ: Они убивают пескарей, позволяя акулам свободно плавать

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что понимает тактику сдерживающих санкций, однако порог уже пройден. Он отметил, что суверенная Украина подверглась вторжению в результате агрессивной войны, и если мир не ответит полным набором санкций, то президент РФ Владимир Путин в очередной раз увидит, что "выгоды от агрессии перевешивают издержки".

Депутат Крис Брайант в своем Twitter также заявил, что нынешние санкции слишком мягкие.

"Объявленные сегодня правительственные санкции просто убивают пескарей, оставляя акул свободно плавать", – написал он.

The government sanctions announced today are just picking off the minnows while leaving the sharks to swim freely. — Chris Bryant (@RhonddaBryant) February 22, 2022

Парламентарий Лиам Бирн заявил, что Британия, помимо санкций Магнитского, не предлагала санкции за экономические преступления против РФ с 2014 года. Также он отметил, что названные в новом списке российские бизнесмены еще с 2018 года находятся под санкциями США.

Помимо этого, он подчеркнул, что ограничения не ввели против основных российских банков – ВТБ, ВЭБ, "Сбербанк", "Альфа-Банк".

Pulling punches has failed to deter Russia's Ukraine invasion



- Magnitsky sanctions aside, we've not proposed sanctions for economic crimes since 2014



- The Oligarchs named were sanctioned by US in 2018



- We've missed banks like VTB, VEB, Sberbank, Alfa



This is little & late — Liam Byrne (@liambyrnemp) February 22, 2022

Лейборист Хиллари Бен напомнил Джонсону его слова о том, что Британия собиралась "сделать гораздо больше в случае вторжения". В то же время Джонсон во время выступления в Палате представителей заявил, что расценивает произошедшее 21 февраля как "возобновление вторжения в Украину".

"Если это мнение правительства, то почему оно ждет, прежде чем вводить полные санкции против России сейчас?" – спрашивает Бен.

Лидер "Шотландской национальной партии" Ян Блэкфорд выступил за отключение России от платежной системы SWIFT, а глава "Либеральных демократов" Эд Дэйви заявил о необходимости "заморозить и начать конфискацию активов всех до единого путинских приспешников в Великобритании, а затем изгнать этих олигархов из нашей страны в рамках гораздо более жесткого режима санкций".

При этом критиковали Джонсона не только оппозиция, но и представители провластной Консервативной партии. Например, Марк Харпер призвал к "дальнейшим и более решительным мерам, даже если президент Путин не предпримет больше ничего". А Питер Боун сказал, что обе стороны парламента ожидали объявления "более строгих санкций".