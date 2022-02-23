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Оппозиция раскритиковала Джонсона за мягкие санкции против РФ: Они убивают пескарей, позволяя акулам свободно плавать

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Британские политики призывают Джонсона ввести более жесткие меры против РФ
Британские политики призывают Джонсона ввести более жесткие меры против РФ
Фото: EPA

Британские оппозиционеры резко раскритиковали премьер-министра Бориса Джонсона за введенные против РФ санкции. По их мнению, они слишком мягкие, отмечает 22 февраля The Guardian.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что понимает тактику сдерживающих санкций, однако порог уже пройден. Он отметил, что суверенная Украина подверглась вторжению в результате агрессивной войны, и если мир не ответит полным набором санкций, то президент РФ Владимир Путин в очередной раз увидит, что "выгоды от агрессии перевешивают издержки".

Депутат Крис Брайант в своем Twitter также заявил, что нынешние санкции слишком мягкие.

"Объявленные сегодня правительственные санкции просто убивают пескарей, оставляя акул свободно плавать", – написал он.

Парламентарий Лиам Бирн заявил, что Британия, помимо санкций Магнитского, не предлагала санкции за экономические преступления против РФ с 2014 года. Также он отметил, что названные в новом списке российские бизнесмены еще с 2018 года находятся под санкциями США.

Помимо этого, он подчеркнул, что ограничения не ввели против основных российских банков – ВТБ, ВЭБ, "Сбербанк", "Альфа-Банк".

Лейборист Хиллари Бен напомнил Джонсону его слова о том, что Британия собиралась "сделать гораздо больше в случае вторжения". В то же время Джонсон во время выступления в Палате представителей заявил, что расценивает произошедшее 21 февраля как "возобновление вторжения в Украину".

"Если это мнение правительства, то почему оно ждет, прежде чем вводить полные санкции против России сейчас?" – спрашивает Бен.

Лидер "Шотландской национальной партии" Ян Блэкфорд выступил за отключение России от платежной системы SWIFT, а глава "Либеральных демократов" Эд Дэйви заявил о необходимости "заморозить и начать конфискацию активов всех до единого путинских приспешников в Великобритании, а затем изгнать этих олигархов из нашей страны в рамках гораздо более жесткого режима санкций".

При этом критиковали Джонсона не только оппозиция, но и представители провластной Консервативной партии. Например, Марк Харпер призвал к "дальнейшим и более решительным мерам, даже если президент Путин не предпримет больше ничего". А Питер Боун сказал, что обе стороны парламента ожидали объявления "более строгих санкций".

Контекст:

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Такое решение раскритиковали западные страны, некоторые начали вводить санкции против РФ. США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2". Украина анонсировала санкции в связи с решением Путина. Евросоюз уже согласовал первый пакет ограничений.

Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов из ближайшего окружения Путина – Геннадия Тимченко, Аркадия и Игоря Ротенбергов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Великобритания, санкции, Борис Джонсон, война в Украине
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