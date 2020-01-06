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Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос ограничения военных полномочий Трампа

Конгрессмены Палаты представителей хотят запретить президенту США Дональду Трампу без согласования Конгресса принимать решения о военных действиях в отношении Ирана.

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Пелоси анонсировала голосование на этой неделе
Пелоси анонсировала голосование на этой неделе
Фото: ЕРА

Палата представителей США на этой неделе может проголосовать за резолюцию, призванную ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, пишет New York Post.

По ее словам, предложенный проект резолюции подтверждает установленные обязанности Конгресса по контролю, предполагая, что в случае отсутствия дальнейших действий со стороны законодателей военные действия в отношении Ирана будут прекращены в течение 30 дней.

3 января Пелоси заявила, что операция по уничтожению командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани была проведена без консультаций с Конгрессом.

Представители Демократической партии США в Конгрессе раскритиковали действия Трампа.

5 января Трамп в своем Twitter уведомил Конгресс о том, что США нанесут ответный удар в случае, если иранский режим атакует какие-либо американские объекты или граждан страны. Президент отметил, что вообще не обязан уведомлять Конгресс, однако все-таки он решил это сделать.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис и еще 10 человек.

США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

Теги: США, Иран, Конгресс США, Дональд Трамп, Палата представителей, Нэнси Пелоси
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