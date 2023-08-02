Папа римский заявил, что Европа не ищет "творческие пути" для прекращения войны РФ против Украины

Франциск: Тревожно, когда мы читаем, что во многих местах средства продолжают вкладываться в оружие, а не в будущее молодежи Фото: EPA

"С глубокой любовью к Европе и в духе диалога, который отличает этот континент, мы могли бы спросить ее: "Куда ты плывешь, если не указываешь миру пути мира, творческие пути прекращения войны в Украине и многих других конфликтов, вызвавших такое кровопролитие?" – заявил понтифик.

Портал отметил, что папа упомянул об увеличении инвестиций в современное оружие, что представляет собой "истощение подлинного человеческого капитала: образования, здравоохранения, государства всеобщего благосостояния".

"Тревожно, когда мы читаем, что во многих местах средства продолжают вкладываться в оружие, а не в будущее молодежи", – заявил он.