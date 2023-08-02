Папа римский заявил, что Европа не ищет "творческие пути" для прекращения войны РФ против Украины

"С глубокой любовью к Европе и в духе диалога, который отличает этот континент, мы могли бы спросить ее: "Куда ты плывешь, если не указываешь миру пути мира, творческие пути прекращения войны в Украине и многих других конфликтов, вызвавших такое кровопролитие?" – заявил понтифик.
Портал отметил, что папа упомянул об увеличении инвестиций в современное оружие, что представляет собой "истощение подлинного человеческого капитала: образования, здравоохранения, государства всеобщего благосостояния".
"Тревожно, когда мы читаем, что во многих местах средства продолжают вкладываться в оружие, а не в будущее молодежи", – заявил он.
Ватикан осуждает войну России против Украины. Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. В течение года Франциск много раз призывал остановить огонь.
В то же время 7 ноября он заявил, что жестокость российских солдат, с которой они действуют в Украине, в целом "не присуща российскому народу". Также он упомянул российского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор "вдохновляет христиан на осмысление христианства".
Такие заявления папы возмутили украинцев. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова предположила, что папа Франциск невнимательно читал Достоевского, а посол Украины в Ватикане Андрей Юраш написал, что приказы бомбить Украину отдают не наемники, а "искренние российские "гуманисты" – последователи Достоевского".
Кроме того, Ватикан уже дважды на Пасху организовывал крестный ход с совместным участием украинцев и россиян.
5 июня посланник папы римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи посетил Украину. 6 июня он встретился с президентом Владимиром Зеленским, они обсудили "гуманитарное взаимодействие" Украины и Святого престола в рамках реализации украинской формулы мира.
Секретной миротворческой миссии Ватикана по Украине не существует, а инициатива Ватикана по гуманитарным миссиям не согласовывалась с украинскими властями, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.