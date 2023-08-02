ГОРДОН
 
 
МИР

Папа римский заявил, что Европа не ищет "творческие пути" для прекращения войны РФ против Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Франциск: Тревожно, когда мы читаем, что во многих местах средства продолжают вкладываться в оружие, а не в будущее молодежи
Франциск: Тревожно, когда мы читаем, что во многих местах средства продолжают вкладываться в оружие, а не в будущее молодежи
Фото: EPA

Европа не ищет "творческие пути" для прекращения войны РФ против Украины, считает папа римский Франциск. Об этом он заявил во время визита в Лиссабон (Португалия) 2 августа, пишет Vatican News.

"С глубокой любовью к Европе и в духе диалога, который отличает этот континент, мы могли бы спросить ее: "Куда ты плывешь, если не указываешь миру пути мира, творческие пути прекращения войны в Украине и многих других конфликтов, вызвавших такое кровопролитие?" – заявил понтифик. 

Портал отметил, что папа упомянул об увеличении инвестиций в современное оружие, что представляет собой "истощение подлинного человеческого капитала: образования, здравоохранения, государства всеобщего благосостояния".

"Тревожно, когда мы читаем, что во многих местах средства продолжают вкладываться в оружие, а не в будущее молодежи", – заявил он.

Контекст:

Ватикан осуждает войну России против Украины. Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. В течение года Франциск много раз призывал остановить огонь. 

В то же время 7 ноября он заявил, что жестокость российских солдат, с которой они действуют в Украине, в целом "не присуща российскому народу". Также он упомянул российского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор "вдохновляет христиан на осмысление христианства".

Такие заявления папы возмутили украинцев. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова предположила, что папа Франциск невнимательно читал Достоевского, а посол Украины в Ватикане Андрей Юраш написал, что приказы бомбить Украину отдают не наемники, а "искренние российские "гуманисты" – последователи Достоевского".

Кроме того, Ватикан уже дважды на Пасху организовывал крестный ход с совместным участием украинцев и россиян.

5 июня посланник папы римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи посетил Украину. 6 июня он встретился с президентом Владимиром Зеленским, они обсудили "гуманитарное взаимодействие" Украины и Святого престола в рамках реализации украинской формулы мира.

Секретной миротворческой миссии Ватикана по Украине не существует, а инициатива Ватикана по гуманитарным миссиям не согласовывалась с украинскими властями, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: папа римский, переговоры, Франциск, Европа, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Прекрасно замораживается и не трескается". Рецепт эластичного теста на вареники из двух видов муки, которое подойдет для любой начинки
"Прекрасно замораживается и не трескается". Рецепт эластичного теста на вареники из двух видов муки, которое подойдет для любой начинки
Галина ГРИШИНА
  Как сплести лук в косы. Эксперт показала самый лучший способ длительного хранения урожая
  Как сплести лук в косы. Эксперт показала самый лучший способ длительного хранения урожая
Галина ГРИШИНА
51-летний Трюдо расстался с 48-летней женой после 18 лет брака
51-летний Трюдо расстался с 48-летней женой после 18 лет брака
Галина ГРИШИНА
29-летняя дочь мэра Днепра Филатова показала свой отдых в Киеве
29-летняя дочь мэра Днепра Филатова показала свой отдых в Киеве
Галина ГРИШИНА
  В Киеве покажут документальный фильм на английском языке о Сумах в первый месяц полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ
  В Киеве покажут документальный фильм на английском языке о Сумах в первый месяц полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк показала себя без макияжа и с ним. Телеведущая стала амбассадором украинского бренда
35-летняя Никитюк показала себя без макияжа и с ним. Телеведущая стала амбассадором украинского бренда
Тина Кароль во время выступления попала микрофоном в зрителей. Видео
Тина Кароль во время выступления попала микрофоном в зрителей. Видео
Галина ГРИШИНА
Осадчая показала старшего и младшего сына на одном фото
Осадчая показала старшего и младшего сына на одном фото
Галина ГРИШИНА
Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле
Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле
Галина ГРИШИНА
"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости
"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости
Галина ГРИШИНА
"Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут". Что нужно сделать с огурцами в августе
"Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут". Что нужно сделать с огурцами в августе
"Вкус – пожар". Лайфхак, как приготовить дома напиток "Бейлис" всего из пяти продуктов
"Вкус – пожар". Лайфхак, как приготовить дома напиток "Бейлис" всего из пяти продуктов
Галина ГРИШИНА
"Самосознание дает возможность гармоничного самовыражения". Мозговая высказалась о своих архивных снимках
"Самосознание дает возможность гармоничного самовыражения". Мозговая высказалась о своих архивных снимках
Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения
Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения
Галина ГРИШИНА
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Галина ГРИШИНА
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео (369389)
2
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (189202)
3
"Я расскажу, как было на самом деле". Макаревич высказался о фестивале Вайкуле и судьбе русского языка (171044)
4
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (119230)
5
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни (102613)
6
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (95074)
7
Полейте растения этим дешевым раствором – и они не будут желтеть. Эксперт рассказала, как без химиии подкормить огурцы и помидоры в августе (81635)
8
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео (73619)
 
 
 
 