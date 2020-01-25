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Пентагон: 34 военных США получили черепно-мозговые травмы от ракетного удара Ирана

Из 34 американских военных, которые получили черепно-мозговые травмы вследствие ракетного удара Ирана по авиабазам США в Ираке, 17 продолжают находиться под медицинским наблюдением, заявил главный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

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В Пентагоне заявили, что половина травмированных военнослужащих вернулась к своим обязанностям
В Пентагоне заявили, что половина травмированных военнослужащих вернулась к своим обязанностям
Фото: ЕРА

34 военнослужащих США получили черепно-мозговые травмы вследствие ракетного удара Ирана по авиабазам США в Ираке. Об этом 24 января заявил главный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, сообщает Associated Press.

По его словам, половина травмированных военнослужащих вернулась к своим обязанностям. Остальные 17 солдат находятся под медицинским наблюдением.

8 января президент США Дональд Трамп заявлял, что во время атак на базы США в Ираке ни один военнослужащий не пострадал.

Хоффман отметил, что о симптомах сразу после удара никто не сообщал, о них стало известно через несколько дней.

После того как Пентагон 17 января заявил, что 11 военнослужащих были эвакуированы из Ирака с симптомами, похожими на сотрясение мозга, Трамп сказал, что это просто "головная боль и пара других вещей", отметив, что это не так серьезно, как травма, связанная с потерей конечностей.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой были выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке. По информации CNN, иракцы передали эту информацию американцам.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США говорил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

Теги: США, Иран, Пентагон, военные, Дональд Трамп, Корпус стражей исламской революции, Хоссейн Дехган, Джонатан Хоффман
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