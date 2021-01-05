Песков заявил о нежелании жить после критики от Путина

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что сталкивался с серьезной критикой от главы РФ в свой адрес.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву рассказал, что российский президент Владимир Путин иногда критикует его за некоторые высказывания перед СМИ. Интервью опубликовано на YouTube-канале "Соловьев LIVE".

"Путин может позвонить и спросить: "Что ты наговорил?" – спросил Соловьев у Пескова, на что тот ответил утвердительно. Пресс-секретарь отметил, что такое бывает нечасто, но иногда приходится "что-то впоследствии корректировать".

На вопрос, стоял ли Песков на грани увольнения, он ответил, что сталкивался с серьезной критикой Путина.

"Когда президент критикует, жить сразу не хочется?" – уточнил Соловьев.

"Не хочется. Жить сразу не хочется. Бывает жестко, да", – ответил ему Песков.

Песков является пресс-секретарем Путина с мая 2012 года. До этого он был пресс-секретарем председателя правительства России.