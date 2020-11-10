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Петрулевич: Пашиняна снесут – нет сомнений. Сдачу Нагорного Карабаха ему не простят

Сдача Нагорного Карабаха приведет к изменению политического рельефа в Армении и смещению с поста премьер-министра Никола Пашиняна, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-глава управления Службы безопасности Украины в Луганской области генерал-майор Александр Петрулевич, который в конце 1980-х проходил службу в Нагорном Карабахе.

Петрулевич: Азербайджан выбрал правильную стратегию и отрезал Нагорный Карабах от Армении
Петрулевич: Азербайджан выбрал правильную стратегию и отрезал Нагорный Карабах от Армении
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Война в Нагорном Карабахе завершается, потому что Азербайджан взял ключевые пункты, через которые воинские формирования в оккупированных районах получали поддержку от Армении. Без нее сопротивление становится невозможным, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-глава управления Службы безопасности Украины в Луганской области генерал-майор Александр Петрулевич, который в конце 1980-х проходил службу в Нагорном Карабахе.

"Шуша, о взятии которой сообщили азербайджанцы, – основной стратегический пункт. Через этот город дорога, по который из Армении в Нагорный Карабах поставляются продукты, боеприпасы, военная техника и так далее. Более того, из Шуши полностью, как на ладони, виден весь Степанакерт. Как это выглядит на местности? В низине лежит Степанакерт. От него к Шуше вверх ведет серпантин, и уже оттуда идет дорога на Лачин и Армению. Азербайджан выбрал правильную стратегию и отрезал Нагорный Карабах от Армении: сначала они перекрыли дорогу в Лачине, затем Шушу взяли под свой контроль. Это означает: война завершается. Потому что никакая армия без поставок продуктов и вооружения воевать не может. Сейчас Азербайджан теоретически вернул себе контроль над Нагорным Карабахом. Выход из такой ситуации у армян небольшой: или выполнить требование Алиева о выводе войск, или дожидаться, когда азербайджанская армия добьет военные формирования, оставшиеся в Нагорном Карабахе. Третьего не дано", – отметил собеседник.

Он подчеркнул, что азербайджанцы основательно подготовились к освобождению своих территорий.

"Армяне сидели на лаврах победителей и считали, что Нагорный Карабах у них навсегда. А Азербайджан все последнее время закупал современную военную технику в Турции, Израиле, России, готовил своих военных специалистов в Турции, сам занимался изготовлением беспилотников. Армения была уверена: раз они входят в ОДКБ, то они под защитой. Но РФ не стала их защищать, в том числе по политическим причинам. Премьер-министр Никол Пашинян выдавил друзей российского президента Владимира Путина из Армении и называл в свое время российского президента земляным червяком. Поэтому Путин не стал помогать Пашиняну. Сдача Карабаха приведет к изменению политического рельефа в самой Армении. Пашиняна снесут – нет сомнений. Сдачу Нагорного Карабаха ему не простят", – подчеркнул Петрулевич.

Он полагает, что международное сообщество поддерживает усилия Азербайджана по восстановлению территориальной целостности.

"Очевидно, существуют некие договоренности великих государств – РФ и Турции, а возможно, еще США и Франции по Нагорному Карабаху. Все придерживаются точки зрения, что это азербайджанская территория. Но остается сложный вопрос: что будет с армянами на этих территориях. Заверения Алиева – будем жить дружно, все восстановим, дадим работу, зарплату и пенсии повысим – правильные. Но поскольку уже много погибших, закладывается почва для конфликтов. И, вероятно, многим армянам все же придется оставить свои дома. С другой стороны, этот сценарий вполне реалистичный, учитывая историю региона", – сказал Петрулевич.

Он напомнил, что Нагорный Карабах в советские времена являлся автономной областью в составе Азербайджанской ССР. Тогда в этом регионе мирно уживались армяне, азербайджанцы, а в Лачине вовсе было большое поселение курдов. Конфликты между армянами и азербайджанцами начались только в конце 1980-х годов.

"В 1988 году, когда началось экономическое падение, нужно было отвлечь людей от социальных проблем. У меня есть мнение, что конфликт в этом регионе организовала Москва. Примерно в марте или апреле 1988 года стали проводиться митинги возле обкома партии в Степанакерте. Люди в основном поднимали экономические вопросы, потому что это аграрный район, где выращивали виноград. А тогда как раз разворачивалась антиалкогольная кампания, производство вина сворачивали. Весной туда приехал некий Вольский для урегулирования ситуации – представитель Михаила Горбачева. Он поработал в обкоме несколько дней. После этого в Степанакерте началась резкая радикализация людей. И началось движение людей: армяне из Шуши стали перебираться в Степанакерт, а азербайджанцы из Степанакерта отправлялись в Шушу. Я сам лично наблюдал эту картину. Тогда же в Степанакерте появились представители радикальной организации "Дашнакцюцюн", они накручивали население, внушали, что Нагорный Карабах – это Армения. Естественно, со стороны азербайджанского населения тоже пошла радикализация. Создается впечатление, что этот очаг нестабильности был создан специально. Россия тогда приняла участие в этом конфликте под маской защиты христианства. В результате в 1992 году Армения захватила Нагорный Карабах и еще семь прилегающих исконно азербайджанских районов, в том числе и тот, куда входит и Шуша", – рассказал Петрулевич.

Протесты и беспорядки в Ереване вспыхнули после того, как вечером 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместно с президентами Азербайджана и России заявление о прекращении войны в Карабахе. Он говорил, что это решение для него было крайне тяжелым. Документ предусматривает, кроме прочего, ввод российских миротворцев на территорию Карабаха.

Митингующие, как пишет агентство "Новости Армения", требуют "не сдавать" Нагорный Карабах, оппозиция в Армении намерена добиваться отставки Пашиняна на внеочередном заседании парламента.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находятся на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

Теги: Россия, Турция, война, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, военная техника, Александр Петрулевич, беспилотники, конфликт, ОДКБ, Никол Пашинян, Степанакерт
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