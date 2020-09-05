Пионтковский: Лукашенко должен улететь на встречу со своей судьбой в Москву (Ростов) навсегда

Российско-белорусская интеграция может произойти очень скоро из-за страха президента Беларуси Александра Лукашенко потерять власть. Такое мнение высказал живущий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

Пионтковский: В страхе бегающий с автоматом по крышам своих резиденций фрик поет свое новое отечество Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в прошлые годы заявлял, что Беларусь согласна только на такую интеграцию с Россией, которая не ущемляет суверенитет страны, без единой валюты и создания наднациональных органов. Об этом рассказал живущий в США российский политолог Андрей Пионтковский, мнение которого опубликовано на "Эхе Москвы".

"Сегодня в страхе бегающий с автоматом по крышам своих резиденций фрик поет свое новое отечество от Бреста до Владивостока", – отметил он.

Российско-белорусская интеграция может произойти быстро из-за страха Лукашенко потерять власть.

Пионтковский прокомментировал слова оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской о том, что новое правительство страны признает соглашения Лукашенко с Москвой.

"Не надо ждать нового правительства. Его можно и не дождаться. Договоры, которые собирается подписать в Москве на следующей неделе изменник родины Лукашенко, надо разорвать сегодня. Точнее, послезавтра, в воскресенье, 6 сентября. На самом массовом митинге белорусской революции "За независимость, нет путинскому аншлюсу". Лукашенко должен улететь на встречу со своей судьбой в Москву (Ростов) навсегда", – подчеркнул политолог.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти. 18 августа в штабе Тихановской сообщили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко. Сама оппозиционерка находится в Литве.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.