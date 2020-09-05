Вероника Цепкало – Шуфричу: Если вы так ратуете за Лукашенко, забирайте его себе в Украину

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич призвал белорусских оппозиционеров сохранить экономическую стабильность, достигнутую при президенте Александре Лукашенко. В ответ оппозиционерка Вероника Цепкало посоветовала Шуфричу забрать Лукашенко в Украину.

Белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало, жена бывшего претендента на должность президента Беларуси Валерия Цепкало, предложила народному депутату Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестору Шуфричу "забрать себе" президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом она заявила 4 сентября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Шуфрич призвал белорусских оппозиционеров "сохранить стабильность" в Беларуси, где, по его словам, экономическая ситуация лучше, чем в Украине.

"Если вы так ратуете за Лукашенко, пожалуйста, забирайте его себе в Украину", – сказала Цепкало.

Позже она повторила это для более широкой аудитории.

"Вы должны понимать, что это не легитимный президент, это человек, который незаконным образом – силовым путем – захватил власть. Поэтому мы обращаемся и к России, и к Украине. Если вы так дорожите отношениями с Лукашенко – забирайте его к себе. Он у вас наведет порядок", – заявила Цепкало.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти. 18 августа в штабе Тихановской сообщили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко. Сама оппозиционерка находится в Литве.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.