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Платежи из российских банков за границу останавливают на полпути – СМИ

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С проблемой переводов средств за границу столкнулись пользователи подсанкционных банков, в частности, "Альфа-Банка"
С проблемой переводов средств за границу столкнулись пользователи подсанкционных банков, в частности, "Альфа-Банка"
Фото: depositphotos.com

Российские предприниматели из-за санкций сталкиваются с проблемой при переводе средств за границу – деньги или идут очень долго, или вообще замораживаются по пути. Об этом 14 июня сообщил "Коммерсантъ", пообщавшись с представителями рынка.

Как говорят журналисты, сложнее всего ситуация у тех, кто ведет бизнес через банки, попавшие под ограничения. Например, "Альфа-банк" внесли в так называемый SDN-лист – это блокирующие санкции США, запрещающие любые операции с ним.

Кредитная организация оказалась в зоне внимания минюста Соединенных Штатов 8 апреля и тогда были заморожены все платежи, которые успели отправить российские предприниматели партнерам за границу.

Среди таких оказался москвич Михаил, с которым пообщались журналисты. Он перевел поставщику $6 тыс., которые застряли в американском банке-корреспонденте. Объединившись с другими пострадавшими в чате, Михаил получил инструкцию от "Альфа-банка" – якобы нужно написать запрос американскому регулятору и пояснить, что хотя банк под санкциями, но ему как частному предпринимателю нужно вернуть деньги. Однако проблему это не решило: его банк не может принять такие возвратные переводы, потому что отключен SWIFT.

Проблемы возникают даже у тех банков, которые под санкции не попали. Директор модного дома Raschini Сергей Викулин, например, изначально обслуживался в ВТБ. Когда тот оказался в черном списке, бизнесмен перешел в "Альфа-банк" и опять столкнулся с трудностями.

Теперь Викулин завел счета почти в 10 кредитных организациях, среди которых "Тинькофф", и все равно столкнулся с тем, что деньги до поставщика идут две недели, если вообще доходят.

"Деньги могут дойти, но западная кредитная организация может их заморозить на проверку без объяснения причин. Они могут прийти, задержаться, потом вернуться обратно. Допустим, судьба платежей из "Тинькофф-банка", которые были совершены еще месяц назад, вообще неизвестна, то есть мы платим отдельно за то, чтобы выяснить, где эти деньги находятся, потому что до поставщика не дошли", – говорит Викулин.

Добавили проблем российским предпринимателям и решения властей РФ. Две недели назад президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах для правообладателей из недружественных стран. Согласно ему, если российский предприниматель купил лицензию на какой-то контент и раньше платил за нее в валюте, то теперь он может открыть в российском банке рублевый счет на имя владельца прав и переводить деньги туда.

В результате, как рассказали журналистам участники рынка, кредитные организации вообще перестали проводить платежи в валюте зарубежным партнерам по прежней схеме. С этим столкнулся и гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.

"Де-факто мы видим, что банки до разъяснения ЦБ заблокировали все платежи. И сейчас у нас нет возможности заплатить даже тем правообладателям, которые, несмотря на прессинг внутри своих стран, поддерживают нас. Мы сами закрываем перед ними двери", – говорит он.

В результате собеседники "Коммерсанта" опасаются, что те редкие западные компании, которые готовы работать с российским бизнесом, откажутся от сотрудничества, потому что проблемы с переводом денег оборачиваются дополнительными издержками и мешают планированию.

Контекст:

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.

Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужен седьмой санкционный пакет против России и он должен стать еще более мощным.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, банки, SWIFT, предприниматели, российские банки
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