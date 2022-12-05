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Почему Украина не получает все необходимое для прекращения войны? В Европе жива вера, что можно будет вернуться к business as usual с РФ – глава МИД Литвы

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Ландсбергис: Россию не следует приглашать на "мирные" переговоры в награду за то, что она снова и снова жестоко вторгается, оккупирует и убивает своих соседей
Ландсбергис: Россию не следует приглашать на "мирные" переговоры в награду за то, что она снова и снова жестоко вторгается, оккупирует и убивает своих соседей
Фото: EPA

Давать России шанс избежать поражения – идти против интересов Европы, но ряд европейских политиков до сих пор верит в то, что после войны можно будет вернуться к "обычному бизнесу" с Россией, как будто вторжения не было, отметил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Об этом он написал 4 декабря в Twitter.

"Почему мы не посылаем Украине все инструменты, необходимые для прекращения войны? Почему мы избегаем конкретики в дискуссии о членстве Украины в НАТО? Потому что до сих пор жива вера в то, что после войны мы сможем вернуться к business as usual с Россией, как будто 24 февраля было каким-то сбоем", – написал министр.

Он подчеркнул, что идея спасти Россию от поражения в надежде на новое партнерство с ней токсична и угрожает будущей безопасности Европы. Именно она приводит к призывам закончить войну путем переговоров вместо того, чтобы закончить ее победой Украины.

"Некоторые даже предлагают Украине уступить оккупантам территории в качестве подарка. Основанный на правилах международный порядок работает не так. Россию не следует приглашать на "мирные" переговоры в награду за то, что она снова и снова жестоко вторгается, оккупирует и убивает своих соседей", – написал глава МИД Литвы.

Он также считает ошибочным мнение, что нынешняя архитектура безопасности многосторонних региональных и глобальных организаций должна быть сохранена как "лучшее, что у нас есть".

Ландсбергис указал, что международные организации "абсолютно провалились в предотвращении конфликта масштабов, невиданных в Европе со времен Второй мировой войны", что означает необходимость изменений.

"Сначала России предстоит потерпеть поражение на поле боя. Для этого Украине нужна вся наша помощь. Все оружие, всю помощь, которую мы можем дать. В противном случае Россия продолжит попытки заново изобрести континент в соответствии со своим империалистическим мировоззрением", – написал министр.

По его мнению, в интересах Европы – дать отпор захватчику и победить его, а затем создать новую систему на основе уроков, извлеченных из предыдущих ошибок.

"Наша стратегия нуждается в переосмыслении и отражении в новой архитектуре безопасности, которая обеспечит мир на континенте на десятилетия вперед. И мы должны начать создавать эту новую систему с Украиной, а не с путинской Россией", – подытожил Ландсбергис.

Контекст:

Спустя месяцы после начала полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин требовал от Украины "прекратить огонь" и сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.

Теги: НАТО, Литва, переговоры, МИД Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, Европейский союз, политика, Европа, война России против Украины, безопасность
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