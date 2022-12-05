Почему Украина не получает все необходимое для прекращения войны? В Европе жива вера, что можно будет вернуться к business as usual с РФ – глава МИД Литвы

Ландсбергис: Россию не следует приглашать на "мирные" переговоры в награду за то, что она снова и снова жестоко вторгается, оккупирует и убивает своих соседей Фото: EPA

"Почему мы не посылаем Украине все инструменты, необходимые для прекращения войны? Почему мы избегаем конкретики в дискуссии о членстве Украины в НАТО? Потому что до сих пор жива вера в то, что после войны мы сможем вернуться к business as usual с Россией, как будто 24 февраля было каким-то сбоем", – написал министр.

Why aren’t we sending Ukraine all the tools needed to end the war? Why are we avoiding specifics during the debate on Ukraine‘s membership of NATO? Because the belief is still alive that after the war we can return to business as usual, as if February 24th was just a glitch. — Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) December 4, 2022

Он подчеркнул, что идея спасти Россию от поражения в надежде на новое партнерство с ней токсична и угрожает будущей безопасности Европы. Именно она приводит к призывам закончить войну путем переговоров вместо того, чтобы закончить ее победой Украины.

"Некоторые даже предлагают Украине уступить оккупантам территории в качестве подарка. Основанный на правилах международный порядок работает не так. Россию не следует приглашать на "мирные" переговоры в награду за то, что она снова и снова жестоко вторгается, оккупирует и убивает своих соседей", – написал глава МИД Литвы.

Он также считает ошибочным мнение, что нынешняя архитектура безопасности многосторонних региональных и глобальных организаций должна быть сохранена как "лучшее, что у нас есть".

Ландсбергис указал, что международные организации "абсолютно провалились в предотвращении конфликта масштабов, невиданных в Европе со времен Второй мировой войны", что означает необходимость изменений.

"Сначала России предстоит потерпеть поражение на поле боя. Для этого Украине нужна вся наша помощь. Все оружие, всю помощь, которую мы можем дать. В противном случае Россия продолжит попытки заново изобрести континент в соответствии со своим империалистическим мировоззрением", – написал министр.

По его мнению, в интересах Европы – дать отпор захватчику и победить его, а затем создать новую систему на основе уроков, извлеченных из предыдущих ошибок.

"Наша стратегия нуждается в переосмыслении и отражении в новой архитектуре безопасности, которая обеспечит мир на континенте на десятилетия вперед. И мы должны начать создавать эту новую систему с Украиной, а не с путинской Россией", – подытожил Ландсбергис.