ГОРДОН
 
 
МИР

Польша и Литва готовятся к длительному спору о границах с Беларусью – Моравецкий

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Моравецкого, Польша и Литва усилят физическую защиту от нелегальной иммиграции
По словам Моравецкого, Польша и Литва усилят физическую защиту от нелегальной иммиграции
Фото: ЕРА

Польша и Литва ожидают от Минска и Кремля дальнейших попыток дестабилизации ситуации. Об этом сообщило Polskie Radio 18 сентября со ссылкой на комментарий премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого по итогам межправительственных польско-литовских консультаций.

По его мнению, Россия укрепляет силу, а Беларусь пытается вызвать миграционный кризис. Это сопровождается дезинформацией, различными видами пропаганды и кибератаками, поэтому страны должны объединить усилия, чтобы противостоять этому, отметил премьер.

Каждое "гневное бормотание Кремля или Минска" должно сопровождаться консолидацией двух стран, добавил Моравецкий.

Россия осознает, что "чем больше Польша и Литва сотрудничают, тем сложнее им навязать свою волю", полагает польский премьер.

Литва и Польша готовятся "к сценарию длительного спора вокруг границ с Беларусью". По словам Моравецкого, Польша и Литва укрепят границы и усилят физическую защиту от нелегальной иммиграции, которую режим считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко превратил в оружие.

Заявление Моравецкого прозвучало после того, как Лукашенко 17 сентября заявил, что столица Литвы Вильнюс и город в Польше Белосток – "белорусские земли".

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти ЛитвыЛатвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Теги: Россия, Беларусь, Польша, оружие, миграция, Литва, Кремль, пропаганда, Минск, кризис, иммиграция, Матеуш Моравецкий, нелегалы, дезинформация, границы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
17 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
17 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  Британская группа Bring Me the Horizon презентовала снятый в Киеве клип. Его герои говорят на украинском языке. Видео
  Британская группа Bring Me the Horizon презентовала снятый в Киеве клип. Его герои говорят на украинском языке. Видео
  "Не занимает много времени, но получается действительно вкусно". Блогер рассказала, как приготовить картофельные гнезда с грибами
  "Не занимает много времени, но получается действительно вкусно". Блогер рассказала, как приготовить картофельные гнезда с грибами
"Совсем худенькая стала", "Видны кости". Певица МакSим показала фигуру после почти 40-дневной комы
"Совсем худенькая стала", "Видны кости". Певица МакSим показала фигуру после почти 40-дневной комы
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
  "Ни один парень не стоит твоих слез, детка". Дуэт TamerlanAlena презентовал клип на песню о неразделенной любви. Видео
  "Ни один парень не стоит твоих слез, детка". Дуэт TamerlanAlena презентовал клип на песню о неразделенной любви. Видео
Могилевская засветила грудь на открытии именной звезды в Киеве. Фото
Могилевская засветила грудь на открытии именной звезды в Киеве. Фото
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показала фигуру в мини-платье
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показала фигуру в мини-платье
"Ничего такого в этом не вижу". 39-летняя Клочкова рассказала, что происходит в ее личной жизни
"Ничего такого в этом не вижу". 39-летняя Клочкова рассказала, что происходит в ее личной жизни
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
  Солистка группы Kazka Зарицкая рассекретила отношения с бойфрендом
  Солистка группы Kazka Зарицкая рассекретила отношения с бойфрендом
  "Что я, Мадонна какая-нибудь?" Меладзе прокомментировал свои гонорары за корпоративы
  "Что я, Мадонна какая-нибудь?" Меладзе прокомментировал свои гонорары за корпоративы
"Пушкин, мля", "Брат, ты красивый!" В сети обсуждают необычное селфи-видео Арсена Авакова
"Пушкин, мля", "Брат, ты красивый!" В сети обсуждают необычное селфи-видео Арсена Авакова
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
  Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
"Ее личный водитель отвез меня в мужскую клинику, я все сдал". Коляденко рассказал о медобследовании, которое прошел по просьбе Билык
"Ее личный водитель отвез меня в мужскую клинику, я все сдал". Коляденко рассказал о медобследовании, которое прошел по просьбе Билык
  Сливовый пирог с крошкой. Простой рецепт из доступных продуктов
Сливовый пирог с крошкой. Простой рецепт из доступных продуктов
"Спасибо, любимый". Юлия Тимошенко с мужем отметила перламутровую свадьбу. Фото
"Спасибо, любимый". Юлия Тимошенко с мужем отметила перламутровую свадьбу. Фото
"Вы здесь другая", "Не похожа на себя". Осадчая показала, как выглядела до рождения среднего сына и после вторых родов
"Вы здесь другая", "Не похожа на себя". Осадчая показала, как выглядела до рождения среднего сына и после вторых родов
  Приходько рассказала, за что обиделась на Ани Лорак
Приходько рассказала, за что обиделась на Ани Лорак
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS