Польша и Литва готовятся к длительному спору о границах с Беларусью – Моравецкий

По словам Моравецкого, Польша и Литва усилят физическую защиту от нелегальной иммиграции Фото: ЕРА

По его мнению, Россия укрепляет силу, а Беларусь пытается вызвать миграционный кризис. Это сопровождается дезинформацией, различными видами пропаганды и кибератаками, поэтому страны должны объединить усилия, чтобы противостоять этому, отметил премьер.

Каждое "гневное бормотание Кремля или Минска" должно сопровождаться консолидацией двух стран, добавил Моравецкий.

Россия осознает, что "чем больше Польша и Литва сотрудничают, тем сложнее им навязать свою волю", полагает польский премьер.

Литва и Польша готовятся "к сценарию длительного спора вокруг границ с Беларусью". По словам Моравецкого, Польша и Литва укрепят границы и усилят физическую защиту от нелегальной иммиграции, которую режим считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко превратил в оружие.

Заявление Моравецкого прозвучало после того, как Лукашенко 17 сентября заявил, что столица Литвы Вильнюс и город в Польше Белосток – "белорусские земли".