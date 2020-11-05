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Пономарев: Атмосфера в США крайне нервная. Протест может вспыхнуть в любой момент

Сторонники кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Джо Байдена ожидают завершения процесса подсчета голосов, но в любой момент готовы выйти на протесты, рассказал в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

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Пономарев: Ничего не решено окончательно, поэтому сейчас простор для споров и дискуссий
Пономарев: Ничего не решено окончательно, поэтому сейчас простор для споров и дискуссий
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В связи с выборами президента США в Вашингтоне настолько напряженная обстановка, что разжечь протесты может любое неосторожное слово политиков, сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН" Илья Пономарев.

"Атмосфера в США крайне нервная. Протесты могут вспыхнуть в любой момент. Это может произойти как до объявления официальных результатов, так и после. Пока ни одна из сторон не эскалирует ситуацию и ожидает итогов подсчета голосов. В самом Вашингтоне вокруг Белого дома установлены ограждения. По улицам ходят сторонники Black Lives Matter (BLM) и группы поддержки Джо Байдена. С другой стороны, есть мотивация протестовать и у трампистов. Среди них, скажем так, – консервативные вооруженные южане. Мы уже видели их в Вашингтоне, они ездили на траках с флагами Конфедерации. Пока их акции носят спокойный характер. Любая неосторожная фраза, брошенная политиком, – и, вообще, что угодно, – может выступить катализатором: настолько накаленная обстановка. Более взрывоопасная среда сторонников Байдена. Хотя бы по той простой причине, что в городах их концентрация гораздо выше. Кроме того, если так можно выразиться, они только что получили "боевой" опыт в ходе акций BLM. По сути, у них одна непрерывная акция и они мобилизованы", – сказал собеседник.

Он отметил, что неопределенная ситуация сохраняется, потому что в разных штатах по-разному относятся к процессу подсчета голосов.

"Секретари штатов утверждали, что до конца недели завершат подсчет. У них разная позиция. Например, секретарь Пенсильвании заявил, что торопиться не будут. А у Висконсина была позиция как можно скорее завершить обработку бюллетеней. То есть многое зависит от местной бюрократии. Поэтому вопросительных знаков крайне много. Республиканцы еще имеют шанс удержать Сенат. Но ничего не решено окончательно. Сейчас простор для споров и дискуссий. В истории США был прецедент в 2000 году, когда шли выборы между Джорджем Бушем – младшим и Альбертом Гором. Тогда голоса во Флориде пересчитывали три раза. И только Верховный суд прекратил пересчет. Закончилось тем, что победил Буш с перевесом в 500 с небольшим голосов. В настоящее время Верховный суд США контролирует действующий президент Дональд Трамп. Из девяти судей шестеро протрамповские, и понятно, в какую сторону будет тяготеть суд в случае разбирательства", – рассказал Пономарев.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцевДля победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

Байден уже победил в Висконсине. Во Флориде, по данным CNN, большинство у Трампа. Байден побеждает, по подсчетам CNN, в Мичигане и, по данным Fox News, в Аризоне, однако окончательные результаты в этих двух штатах пока не объявили.

Кроме того, штаб Трампа подал иски, в которых требует остановить подсчет голосов в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании – команда главы Белого дома заявила об отсутствии доступа к отслеживанию процедуры.

В ОБСЕ заявили, что голосование было "конкурентоспособным и хорошо организованным", а "количество и масштабы предполагаемых и зарегистрированных случаев мошенничества, связанных с открепительными талонами, были незначительными".

"ГОРДОН" следит за событиями в США в режиме онлайн.

Теги: США, выборы, Джо Байден, Илья Пономарев, Вашингтон, Дональд Трамп, Пенсильвания, выборы президента США 2020, Black Lives Matter
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