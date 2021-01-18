После бана Трампа в соцсетях дезинформация о выборах в США в сети упала на 73%

Количество упоминаний о фальсификациях на выборах в США в сети снизилось с 2,5 млн до 688 тыс. после блокировки президента США Дональда Трампа в соцсетях, такие данные показала компания Zignal Labs, предоставляющая услуги по разработке программного обеспечения для медиаанализа.

Дезинформация о выборах в США в интернете упала на 73% за неделю после того, как американского президента Дональда Трампа забанили в Twitter и других социальных сетях. Об этом 17 января сообщило издание Business Insider.

СМИ опубликовали данные Zignal Labs – компании, предоставляющей услуги по разработке программного обеспечения для медиаанализа. Согласно им, количество упоминаний о фальсификациях на выборах снизилось с 2,5 млн до 688 тыс. в нескольких социальных сетях. Zignal Labs изучала упоминания, которые касались мошенничества, взлома машин для подсчета голосов, подделки бюллетеней и других заговоров.

Zignal Labs также обнаружила, что количество хештегов, связанных с беспорядками в Вашингтоне, резко упало в течение недели после бана Трампа и некоторых его сторонников, таких как лейтенант армии США Майкл Флинн, адвокат Сидни Пауэлл и ключевой сторонник конспирологической теории QAnon (ее приверженцы верят, что Трамп ведет тайную борьбу против международной сети педофилов. – "ГОРДОН") Рон Уоткинс. Упоминания хештегов #FightforTrump, #HoldTheLine и фразы "Марш за Трампа" упали примерно на 95%.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Во время беспорядков Трамп опубликовал в своих соцсетях видеообращение, в котором призвал митингующих разойтись. Вместе с тем он продолжал утверждать, что "выборы были украдены". Из-за этого заявления Twitter сперва заморозил страницу Трампа, опасаясь, что оно приведет к еще большему всплеску насилия, а потом и вовсе заблокировал аккаунт навсегда. Также временно заблокированы страницы американского президента в Facebook и Instagram (16 января их разморозили).

9 января компании Apple и Google заявили об удалении со своих веб-магазинов социальной сети Parler, которую использовали сторонники Трампа. Кроме того, Amazon отказал соцсети в размещении ее данных на своем облачном хостинге, из-за чего соцсеть перестала функционировать.

13 января Трампа временно забанили на видеохостинге YouTube.