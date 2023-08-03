После прибытия вагнеровцев в Беларусь Латвия усилила охрану границы

По его словам, к границе уже перебросили подразделение специального назначения пограничной охраны.
Пока никаких инцидентов с участием вагнеровцев на границе Латвии и Беларуси зафиксировано не было, сказал Пуятс.
Он добавил, что кроме "Вагнера" риски безопасности в непосредственной близости от границы были чрезвычайно высоки в течение последних двух лет из-за мигрантов.
В первой половине этого года в Латвию из Беларуси пытались въехать большее количество нелегальных мигрантов, чем за весь прошлый год. По мнению Пуятса, это свидетельствует о том, что мигранты используются со стороны Беларуси как инструмент атаки.
В этом году латвийские пограничники предотвратили незаконное пересечение латвийско-белорусской границы около 5200 лицами. Более 260 человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям. За весь прошлый год в Латвию не пустили 5286 человек, а 217 лиц впустили по гуманитарным причинам.
23–24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь". После мятежа президент страны-агрессора РФ Владимир Путин призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.
По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже находится около 5 тыс. наемников ЧВК.
23 июля Лукашенко заявил, что его начали "напрягать" находящиеся в стране вагнеровцы, поскольку они все время "просятся на запад", в частности в Польшу, "на экскурсию в Варшаву и Жешув". "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он. 1 августа Лукашенко назвал это заявление шуткой.
Из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь Польша решила усилить оборону восточной границы. В правительстве сообщили, что увеличится как число военнослужащих на границе, так и количество разного рода заграждений и укреплений. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.