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После прибытия вагнеровцев в Беларусь Латвия усилила охрану границы

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Латвийские пограничники не разрешили пересечь латвийско-белорусскую границу около 5200 лицам
Латвийские пограничники не разрешили пересечь латвийско-белорусскую границу около 5200 лицам
Фото: EPA

В Латвии пограничники проводят подготовку специальных дежурных групп в непосредственной близости от границы из-за прибытия в Беларусь наемников российской частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией. Об этом 2 августа рассказал глава латвийской Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс в интервью TV3.

По его словам, к границе уже перебросили подразделение специального назначения пограничной охраны. 

Пока никаких инцидентов с участием вагнеровцев на границе Латвии и Беларуси зафиксировано не было, сказал Пуятс.

Он добавил, что кроме "Вагнера" риски безопасности в непосредственной близости от границы были чрезвычайно высоки в течение последних двух лет из-за мигрантов.

В первой половине этого года в Латвию из Беларуси пытались въехать большее количество нелегальных мигрантов, чем за весь прошлый год. По мнению Пуятса, это свидетельствует о том, что мигранты используются со стороны Беларуси как инструмент атаки.

В этом году латвийские пограничники предотвратили незаконное пересечение латвийско-белорусской границы около 5200 лицами. Более 260 человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям. За весь прошлый год в Латвию не пустили 5286 человек, а 217 лиц впустили по гуманитарным причинам.

Контекст:

23–24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь". После мятежа президент страны-агрессора РФ Владимир Путин призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.

По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже находится около 5 тыс. наемников ЧВК.

23 июля Лукашенко заявил, что его начали "напрягать" находящиеся в стране вагнеровцы, поскольку они все время "просятся на запад", в частности в Польшу, "на экскурсию в Варшаву и Жешув". "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он. 1 августа Лукашенко назвал это заявление шуткой

Из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь Польша решила усилить оборону восточной границы. В правительстве сообщили, что увеличится как число военнослужащих на границе, так и количество разного рода заграждений и укреплений. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси. 

Теги: НАТО, Беларусь, Латвия, пограничники, ЧВК Вагнер, мигранты, военнослужащий, границы
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