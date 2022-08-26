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Поставки российского золота в Китай выросли в 50 раз по сравнению с прошлым годом

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Россия увеличила экспорт золота в Китай
Россия увеличила экспорт золота в Китай
Фото: ЕРА

После вступления в силу эмбарго на импорт российского золота, введенного западными странами в ответ на вторжение России в Украину, РФ увеличила экспорт сырья в Китай и другие восточные страны. Об этом 26 августа сообщило российское агентство РБК, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР.

В частности, в июле Китай ввез российского необработанного и полуобработанного золота на $109 млн – в 8,6 раза больше, чем в июне ($12,7 млн) и в 50 раз больше, чем в июле прошлого года ($2,2 млн).

Как отмечает РБК, до вторжения в Украину больше всего золота РФ экспортировала в Великобританию ($15,2 млрд в 2021 году), Швейцарию (около $1 млрд), ОАЭ, Германию, Италию и Индию (общий объем экспорта оценивается в $320–340 млн для каждой страны). Китай в 2021 году импортировал российского золота на $237 млн.

Контекст:

В конце июня страны G7 договорились ввести запрет на импорт золота из России. В США ограничения начали действовать с 28 июня. Страны Евросоюза внесли эмбарго на золото в седьмой пакет санкций против России, который послы ЕС одобрили 20 июля.

В июне индийское издание The Print писало, что эмбарго вряд ли вызовет резкий рост цен на золото в мире. Как пояснял руководитель сырьевой стратегии в ING Group NV Уоррен Паттерсон, отрасль уже предприняла шаги по ограничению поставок российского золота, поэтому влияние санкций будет "в значительной степени символичным".

Теги: Россия, Китай, санкции, золото, импорт, экспорт, вторжение, эмбарго, Евросоюз
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