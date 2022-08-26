Поставки российского золота в Китай выросли в 50 раз по сравнению с прошлым годом

В частности, в июле Китай ввез российского необработанного и полуобработанного золота на $109 млн – в 8,6 раза больше, чем в июне ($12,7 млн) и в 50 раз больше, чем в июле прошлого года ($2,2 млн).

Как отмечает РБК, до вторжения в Украину больше всего золота РФ экспортировала в Великобританию ($15,2 млрд в 2021 году), Швейцарию (около $1 млрд), ОАЭ, Германию, Италию и Индию (общий объем экспорта оценивается в $320–340 млн для каждой страны). Китай в 2021 году импортировал российского золота на $237 млн.