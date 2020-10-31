Президент Азербайджана выступил против вмешательства в конфликт третьих стран. Ранее Армения просила помощи у России

31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором впервые после обострения конфликта в Нагорном Карабахе попросил помощи у России. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что третьи стороны не должны вмешиваться в этот конфликт.

Алиев: Армяне хотят втянуть некоторые страны в этот конфликт, но я уверен, что этого не произойдет Фото: EPA

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил против участия третьих стран в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, которое опубликовано на сайте президента Азербайджана.

"Мы не хотим, чтобы в дело была вовлечена третья страна. Мы не видим вовлеченной страны. Потому что окружающие нас страны – наши партнеры и друзья. Мы знаем, что армяне хотят втянуть некоторые из них в этот конфликт, но я уверен, что этого не произойдет. Это война между нами и Арменией, и всем следует держаться от нее подальше", – отметил он.

Алиев также добавил, что турецкие истребители F-16 находятся в Азербайджане (Турция в конфликте поддержала Азербайджан. – "ГОРДОН"), но не используются в боевых действиях. По его словам, они в Баку "в знак солидарности", но использовать их в конфликте не планируют.

Заявление Алиева появилось после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором впервые после обострения конфликта в Нагорном Карабахе попросил помощи у России. Однако министерство иностранных дел России отметило, что на данном этапе РФ не может предоставить помощь Армении.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Новые договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе были достигнуты 25 октября при посредничестве США. Прекращение огня началось в 8.00 по местному времени 26 октября, но было нарушено в первый же час.