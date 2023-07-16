Президент Болгарии заявил, что Украина "настаивает" на ведении войны против РФ за счет Европы. Ему ответили премьер и посольство Украины

Президент Болгарии отметил, что "наши правители неистово пытаются убедить нас в том, что, направляя военную помощь, они повышают нашу безопасность". Напротив, "мы все видим, что этот конфликт решительно углубляется", продолжил Радев, "жертв становится все больше и больше".

Премьер-министр Болгарии Николай Денков слова Радева в адрес правительства страны назвал провокацией, сообщило "БНР – Българско национално радио".

Он подчеркнул, что не президент Украины Владимир Зеленский хочет вести эту войну – "тот, кто настаивает на ведении этой войны, – это окружение [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина, они начали эту войну". По мнению Денкова, самый быстрый способ остановить войну – "это чтобы этот круг сказал своим войскам: убирайтесь с территории Украины". И "война прекратится за один день", добавил глава правительства Болгарии.

"Мой вопрос заключается в том, когда наш президент имел свое мнение – когда он подписывал эти цитаты, или когда сегодня он повторяет некоторые российские заявления, которые не имеют ничего общего с тем, что члены ЕС и НАТО представляют как позицию", – заявил Денков.

На слова Радева 15 июля в Facebook отреагировало посольство Украины в Болгарии.

В диппредставительстве указали, что Украина "больше всего хочет мира", а страна–агрессор РФ – "настаивает на войне".

"Россия, как террористическое государство, продолжает вооруженную агрессию против Украины, усиливая свои угрозы и ядерный шантаж в адрес демократического международного сообщества. Перекладывание вины за развязывание войны на Украину, которая подверглась вероломному нападению со стороны своего северного соседа, является одним из самых распространенных приемов российской пропаганды и гибридной войны в Европе, – говорится в заявлении. – Только кремлевский режим и его последователи избегают называть войну России против Украины словом "война", маскируя российскую агрессию и геноцид против украинского народа под формулировками "конфликт" и "спецоперация".

В украинском посольстве подчеркнули, что выделение средств на оборону Украины "не ведет к увеличению количества жертв и разрушений", а напротив – "это означает большее количество спасенных жизней простых граждан, их семей и детей, их домов и очагов".

Как заявили в диппредставительстве, обеспечение гарантий безопасности Украины – "это и гарантии безопасности Европы, в том числе Болгарии".

"Принимая во внимание начало избирательной кампании по выборам в местные органы власти, посольство обращается к определенным политическим силам с призывом воздержаться от обвинений в адрес Украины, страдающей от российской военной агрессии, для достижения ситуативных политических целей… Украина благодарна Республике Болгария за оказание помощи и постоянную поддержку в политической, военно-технической, финансовой и гуманитарной сферах", – сказано в сообщении.

Радев во время встречи с Зеленским в Софии, 6 июля, назвал войну в Украине "конфликтом", который "не имеет военного решения" и "все больше и больше оружия вряд ли приведет к мирному решению". Глава Украинского государства ответил, что это "война на истощение Украины, на убийство украинцев, а не других стран".