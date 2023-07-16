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Президент Болгарии заявил, что Украина "настаивает" на ведении войны против РФ за счет Европы. Ему ответили премьер и посольство Украины

Премьер Болгарии Денков является ярым поклонником Украины в отличие от президента Радева, отмечали СМИ
Премьер Болгарии Денков является ярым поклонником Украины в отличие от президента Радева, отмечали СМИ
Фото: EPA

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Украина якобы "настаивает на том, чтобы вести войну" против страны-агрессора РФ, а "счет за нее будет оплачивать вся Европа". Об этом Радев сказал 14 июля по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, его цитирует "БНР – Българско национално радио".

Президент Болгарии отметил, что "наши правители неистово пытаются убедить нас в том, что, направляя военную помощь, они повышают нашу безопасность". Напротив, "мы все видим, что этот конфликт решительно углубляется", продолжил Радев, "жертв становится все больше и больше".

Премьер-министр Болгарии Николай Денков слова Радева в адрес правительства страны назвал провокацией, сообщило "БНР – Българско национално радио".

Он подчеркнул, что не президент Украины Владимир Зеленский хочет вести эту войну – "тот, кто настаивает на ведении этой войны, – это окружение [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина, они начали эту войну". По мнению Денкова, самый быстрый способ остановить войну – "это чтобы этот круг сказал своим войскам: убирайтесь с территории Украины". И "война прекратится за один день", добавил глава правительства Болгарии.

"Мой вопрос заключается в том, когда наш президент имел свое мнение – когда он подписывал эти цитаты, или когда сегодня он повторяет некоторые российские заявления, которые не имеют ничего общего с тем, что члены ЕС и НАТО представляют как позицию", – заявил Денков.

На слова Радева 15 июля в Facebook отреагировало посольство Украины в Болгарии.

В диппредставительстве указали, что Украина "больше всего хочет мира", а страна–агрессор РФ – "настаивает на войне".

"Россия, как террористическое государство, продолжает вооруженную агрессию против Украины, усиливая свои угрозы и ядерный шантаж в адрес демократического международного сообщества. Перекладывание вины за развязывание войны на Украину, которая подверглась вероломному нападению со стороны своего северного соседа, является одним из самых распространенных приемов российской пропаганды и гибридной войны в Европе, – говорится в заявлении. – Только кремлевский режим и его последователи избегают называть войну России против Украины словом "война", маскируя российскую агрессию и геноцид против украинского народа под формулировками "конфликт" и "спецоперация".

В украинском посольстве подчеркнули, что выделение средств на оборону Украины "не ведет к увеличению количества жертв и разрушений", а напротив – "это означает большее количество спасенных жизней простых граждан, их семей и детей, их домов и очагов".

Как заявили в диппредставительстве, обеспечение гарантий безопасности Украины – "это и гарантии безопасности Европы, в том числе Болгарии".

"Принимая во внимание начало избирательной кампании по выборам в местные органы власти, посольство обращается к определенным политическим силам с призывом воздержаться от обвинений в адрес Украины, страдающей от российской военной агрессии, для достижения ситуативных политических целей… Украина благодарна Республике Болгария за оказание помощи и постоянную поддержку в политической, военно-технической, финансовой и гуманитарной сферах", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.bg/posts/pfbid02ZhHrcJwDLtBFiLcgpnKxmMFekbnczvoaeynYp7mJvXCVWKLkgCcXLEbBLxSHWnYDl

Радев во время встречи с Зеленским в Софии, 6 июля, назвал войну в Украине "конфликтом", который "не имеет военного решения" и "все больше и больше оружия вряд ли приведет к мирному решению". Глава Украинского государства ответил, что это "война на истощение Украины, на убийство украинцев, а не других стран".

Контекст:

В начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Но 3 ноября 2022 года парламент одобрил оказание военной поддержки Киеву. 23 декабря в Болгарии сообщили о начале отправки военной и военно-технической помощи в Украину.

20 января 2023 года издание Die Welt опубликовало расследование, согласно которому Болгария активно поддерживала Украину боеприпасами и дизельным топливом в первые месяцы полномасштабной войны, хотя публично выступала против поставок.

6 марта портал Euractiv написал, что за последние два года Украина получила от Болгарии через третьи страны оружия на миллиарды долларов, при этом Болгария не заключила ни одной прямой сделки с Украиной.

27 апреля на тот момент и.о. главы МИД Болгарии Николай Милков заявил, что страна сталкивается с "беспрецедентными гибридными атаками со стороны России".

Как отмечает Politico, новый премьер Болгарии Денков является ярым поклонником Украины в отличие от президента страны Радева.

В октябре прошлого года Радев отказался присоединиться к декларации об ускоренном вступлении Украины в НАТО, а в июне 2023-го назвал "ошибкой" возможное предоставление Украине снарядов. Этот вопрос вызвал заочный спор между Радевым и Денковым, который считает, что Болгария должна соблюдать свои обязательства, сообщали СМИ.

Теги: Россия, Украина, выборы, Болгария, Кремль, правительство, агрессия, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, конфликт, посольство Украины, президент, Румен Радев, премьер-министр, Николай Денков
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