Прокуратура Турции установила, что найденная с пакетом на голове украинка покончила с собой. Она имитировала киносцену

По версии следствия, Новицкая совершила суицид, имитируя сцену из фильма 2003 года "Между смертью и жизнью". Правоохранители не нашли доказательств того, что девушку кто-то убил или подстрекал ее к самоубийству.

В постановлении прокуратуры указывается, что Новицкая надела мешок на голову и сковала руки сзади наручниками. Также в ее гостиной в разобранном состоянии нашли трубу – возможно, она рассматривала другие способы самоубийства.

Прокуратура указывает, что дверь дома была заперта изнутри, окна закрыты железными решетками, двери с окнами на кухне тоже были заперты изнутри.

Причиной смерти в заключении следствия указана механическая асфиксия из-за надетого на голову пакета.