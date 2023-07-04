Путин заявил, что против России "ведется гибридная война"

"Сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции. Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям", – заявил Путин.
По его словам, из Украины долгое время некие "внешние силы" делали враждебное государство, "анти-Россию". Путин заявил о "накачивании оружием" и о том, что Запад якобы "потакал в насаждении неонацистской идеологии" в Украине. По его мнению, все это делалось якобы для того, чтобы сдержать развитие России.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабную войну. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 13,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 16,2 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 5 марта на конференции в Индии заявил, что Россия "пытается остановить войну", что вызвало смех в зале. Также он заявил 5 июня, что война России против Украины стала результатом эскалации войны, которая якобы была развязана против РФ.