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Путин заявил, что против России "ведется гибридная война"

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Путин выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества по видеосвязи
Путин выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества по видеосвязи
Фото: EPA

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества 4 июля, что РФ "успешно противостоит" западным санкциям. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

"Сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции. Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям", – заявил Путин.

По его словам, из Украины долгое время некие "внешние силы" делали враждебное государство, "анти-Россию". Путин заявил о "накачивании оружием" и о том, что Запад якобы "потакал в насаждении неонацистской идеологии" в Украине. По его мнению, все это делалось якобы для того, чтобы сдержать развитие России.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабную войну. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 13,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 16,2 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 5 марта на конференции в Индии заявил, что Россия "пытается остановить войну", что вызвало смех в зале. Также он заявил 5 июня, что война России против Украины стала результатом эскалации войны, которая якобы была развязана против РФ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, война России против Украины
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