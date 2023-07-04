Путин заявил, что против России "ведется гибридная война"

"Сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции. Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям", – заявил Путин.

По его словам, из Украины долгое время некие "внешние силы" делали враждебное государство, "анти-Россию". Путин заявил о "накачивании оружием" и о том, что Запад якобы "потакал в насаждении неонацистской идеологии" в Украине. По его мнению, все это делалось якобы для того, чтобы сдержать развитие России.