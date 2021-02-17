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Путин заявил, что россияне перед выборами "справедливо требуют ощутимых перемен"

Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости вмешательства в выборы в Госдуму.

Путин считает, что приближение думских выборов "повышает градус дискуссии" в парламенте
Путин считает, что приближение думских выборов "повышает градус дискуссии" в парламенте
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-конференции с руководителями фракций Госдумы, которую транслировал телеканал "Россия 24", заявил, что перед выборами в парламент россияне требуют перемен.

"Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен", – сказал Путин.

Он отметил, что приближение думских выборов "повышает градус дискуссии" в парламенте.

Помимо этого, Путин заявил о недопустимости вмешательства в выборы в Госдуму.

"Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле", – утверждает российский президент.

Очередные выборы в Госдуму РФ запланированы на 19 сентября.

В январе этого года в России начались массовые акции протеста, связанные с арестом оппозиционера Алексея Навального. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Теги: Россия, Владимир Путин, выборы, оппозиция, Госдума, акции протеста
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