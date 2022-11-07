Россия через протесты пытается склонить правительство Молдовы на свою сторону – ОК "Юг"

Антиправительственные протесты, которые прошли в Кишиневе 6 ноября, организованы пророссийской партией "Шор", отмечают в ОК. Таким образом Москва пытается ограничить возможную поддержку, которую жителей Молдовы проявлять к Украине.
По данным командования, РФ пытается использовать своих скрытых агентов для расшатывания ситуации. Российские власти пытаются использовать проявления социального недовольства в Молдове, чтоб вынудить правительство страны перейти на сторону России.
Однако эти "социально-политические авантюры" не умеют успеха, считают в ОК "ЮГ". По данным Вооруженных сил Украины, российский контингент в Приднестровье не несет критической угрозы, но силы обороны Украины тщательно мониторят ситуацию.
6 ноября в Кишиневе прошла акция протеста, организованная партией "Шор", митингующие требовали отставки президента Молдовы Майи Санду, роспуска парламента и проведения досрочных выборов.
Как сообщает NewsMaker, протестовавших было, по разным оценкам, от 1,7 тыс. до "десятков тысяч". В ходе протестов участники акции использовали дымовые шашки, полиция задержала несколько человек.
"Европейская правда" связывает акции партии "Шор" с конкуренцией за роль "главного союзника" РФ в Молдове.