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Россия через протесты пытается склонить правительство Молдовы на свою сторону – ОК "Юг"

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Москва давит на правительство Молдовы, используя социальное недовольство
Москва давит на правительство Молдовы, используя социальное недовольство
Фото: ЕРА

Россия пытается расшатать ситуацию в Молдове, чтобы склонить местное правительство на свою сторону. Об этом оперативное командование "Юг" сообщает в оперативной сводке.

Антиправительственные протесты, которые прошли в Кишиневе 6 ноября, организованы пророссийской партией "Шор", отмечают в ОК. Таким образом Москва пытается ограничить возможную поддержку, которую жителей Молдовы проявлять к Украине.

По данным командования, РФ пытается использовать своих скрытых агентов для расшатывания ситуации. Российские власти пытаются использовать проявления социального недовольства в Молдове, чтоб вынудить правительство страны перейти на сторону России.

Однако эти "социально-политические авантюры" не умеют успеха, считают в ОК "ЮГ". По данным Вооруженных сил Украины, российский контингент в Приднестровье не несет критической угрозы, но силы обороны Украины тщательно мониторят ситуацию. 

    Контекст:

    6 ноября в Кишиневе прошла акция протеста, организованная партией "Шор", митингующие требовали отставки президента Молдовы Майи Санду, роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

    Как сообщает NewsMaker, протестовавших было, по разным оценкам, от 1,7 тыс. до "десятков тысяч". В ходе протестов участники акции использовали дымовые шашки, полиция задержала несколько человек. 

    "Европейская правда" связывает акции партии "Шор" с конкуренцией за роль "главного союзника" РФ в Молдове.

    Теги: Россия, Молдова, протесты, Москва, ВСУ
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