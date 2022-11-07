Россия через протесты пытается склонить правительство Молдовы на свою сторону – ОК "Юг"

Антиправительственные протесты, которые прошли в Кишиневе 6 ноября, организованы пророссийской партией "Шор", отмечают в ОК. Таким образом Москва пытается ограничить возможную поддержку, которую жителей Молдовы проявлять к Украине.

По данным командования, РФ пытается использовать своих скрытых агентов для расшатывания ситуации. Российские власти пытаются использовать проявления социального недовольства в Молдове, чтоб вынудить правительство страны перейти на сторону России.

Однако эти "социально-политические авантюры" не умеют успеха, считают в ОК "ЮГ". По данным Вооруженных сил Украины, российский контингент в Приднестровье не несет критической угрозы, но силы обороны Украины тщательно мониторят ситуацию.