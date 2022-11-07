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В Молдове прошла акция протеста против президента и парламента, есть задержанные. Фоторепортаж

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Акцию организовала партия "Шор"
Акцию организовала партия "Шор"
Фото: ЕРА

6 ноября в Кишиневе прошла акция протеста, организованная партией "Шор", митингующие требовали отставки президента Молдовы Майи Санду, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Как сообщает NewsMaker, протестовавших было, по разным оценкам, от 1,7 тыс. до "десятков тысяч". В ходе протестов участники акции использовали дымовые шашки, за что полиция задержала "молодого человека из Приднестровья". Еще несколько задержаний было после проверок протестовавших. Фото из Кишинева опубликовало агентство ЕРА. "Европейская правда" связывает акции партии "Шор" с конкуренцией за роль "главного союзника" РФ в Молдове.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Молдова, выборы, протесты, полиция, митинг, Кишинев, отставка, парламент, задержание, президент, акция, партия
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