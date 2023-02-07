Российский топливный монополист создает собственную военную компанию – ГУР Минобороны

ГУР опубликовало распоряжение, подписанное главой правительства России Михаилом Мишустиным. Документ определяет, что учредителем организации будет на 70% "Газпром нефть". Доля в 30% будет принадлежать частной охранной фирме "Стаф-центр".

Решение правительства основано на действующем в РФ законе "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Он предоставляет отраслевым предприятиям право на учреждение частной охранной организации.

"Таким образом в России продолжается "гонка вооружений" среди основных политических игроков, активно создающих частные армии по примеру ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина", – отмечают в украинской военной разведке.

Контекст:

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин, позже появилось видео из колонии, где он выступил перед заключенными. Пригожин заявлял, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае".

По данным Reuters на начало 2023 года, более 1 тыс. вагнеровцев были убиты под Бахмутом с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.

По информации Офиса президента Украины, за время полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля прошлого года, украинские защитники убили, ранили, "отправили в без вести" или взяли в плен почти 30 тыс. вагнеровцев, завербованных в местах лишения свободы.

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала 21 января, что из 50 тысяч российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали.