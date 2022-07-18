Российский телеканал "Дождь" возобновляет вещание из Латвии и не будет подчиняться законам РФ – журналистка

Телеканал "Дождь" 18 июля частично возобновит вещание, пока только в YouTube Фото: tvrain.ru

Большой запуск планируется на осень, поскольку, как говорит Синдеева, для этого нужно оборудовать студию и построить декорации. С 18 июля планируется запустить вечерние прямые эфиры на YouTube, кроме того, вернется несколько авторских программ.

"Канал зарегистрирован в Латвии и получил право на вещание в Европе. А это значит, что никаким российским законам он не подчиняется, а это значит, что "Дождь" будет соблюдать главный принцип журналистики – правда и ничего кроме правды", – добавила Ларина.

По ее словам, головной офис телеканала находится в Риге, часть журналистов будет работать дистанционно из Тбилиси, Амстердама и Парижа.

Ларина утверждает, что "Дождь" будет первым неподцензурным русскоязычным профессиональным телевидением после разгрома российской журналистики.

"Конечно, в России "Дождь" будут глушить, бить, стирать, угрожать и топтать", – предположила она.