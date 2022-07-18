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Российский телеканал "Дождь" возобновляет вещание из Латвии и не будет подчиняться законам РФ – журналистка

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Телеканал "Дождь" 18 июля частично возобновит вещание, пока только в YouTube
Телеканал "Дождь" 18 июля частично возобновит вещание, пока только в YouTube
Фото: tvrain.ru

Российский телеканал "Дождь", прекращавший свою работу в России из-за блокировки, частично возобновит вещание с 18 июля, полноценный запуск планируется на осень. Об этом рассказала в интервью изданию "Холод" 17 июля генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева, 18 июля журналистка телеканала Ксения Ларина в Facebook подтвердила информацию.

Большой запуск планируется на осень, поскольку, как говорит Синдеева, для этого нужно оборудовать студию и построить декорации. С 18 июля планируется запустить вечерние прямые эфиры на YouTube, кроме того, вернется несколько авторских программ.

"Канал зарегистрирован в Латвии и получил право на вещание в Европе. А это значит, что никаким российским законам он не подчиняется, а это значит, что "Дождь" будет соблюдать главный принцип журналистики – правда и ничего кроме правды", – добавила Ларина.

По ее словам, головной офис телеканала находится в Риге, часть журналистов будет работать дистанционно из Тбилиси, Амстердама и Парижа.

Ларина утверждает, что "Дождь" будет первым неподцензурным русскоязычным профессиональным телевидением после разгрома российской журналистики.

"Конечно, в России "Дождь" будут глушить, бить, стирать, угрожать и топтать", – предположила она.

https://www.facebook.com/xenialarina/posts/pfbid06yqJCC3mNEJ6qw3jfScCUPFNRxxEUiqc2BgTN3nHhpN8w9tnsYrgTr2nomfY1jASl

Контекст:

"Дождь" работал в России с 2010 года. В 2021 году его признали в РФ "иностранным агентом". В 2021 году РФ находилась на 150-м месте рейтинга свободы прессы.

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Роскомнадзор требует, чтобы СМИ называли военные действия в Украине "специальной операцией" и не употребляли слов "война", "вторжение" или "нападение". Из-за отказа выполнять это требование в РФ в первую неделю войны заблокировали несколько изданий, в частности "Дождь", "Эхо Москвы", The New Times.

Сайт телеканала был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры за освещение войны в Украине. Главный редактор Тихон Дзядко и часть журналистов уехали из России на фоне угроз коллективу, сообщило "Радио Свобода". После этого 4 марта "Дождь" решил приостановить работу.

5 марта Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности за "фейки" о российской армии. После этого западные медиа также начали приостанавливать работу в РФ.

Журналисты российского издания "Агентство" 8 марта подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из страны-агрессора выехали не менее 150 журналистов.

Международная организация "Репортеры без границ" 3 мая опубликовала всемирный рейтинг свободы прессы, в котором Россия заняла 155-ю позицию среди 180 стран. В нем отмечалось, что в РФ почти не осталось независимых СМИ, остальные подвергаются военной цензуре.

Председатель Нацсовета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил 6 июня, что Латвия выдала лицензию на вещание телеканалу "Дождь", который будет вещать из Риги.

Теги: Россия, СМИ, телевидение, Латвия, цензура, Москва, Роскомнадзор, российская пропаганда, лицензия, Наталья Синдеева, журналисты, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Ксения Ларина, телеканал Дождь
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