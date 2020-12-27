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Рождение ребенка-киборга. Ученые нашли микропластик в плаценте беременных женщин

Микропластик в организме беременной женщины может содержать химические вещества, способные повредить развивающуюся иммунную систему плода, свидетельствуют исследования итальянских ученых.

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Матери, узнавшие о микропластике в их плаценте, были в шоке
Матери, узнавшие о микропластике в их плаценте, были в шоке
Фото: EPA

В плаценте беременных женщин обнаружили частицы микропластика. Ученые предупредили о возможном вреде ребенку в будущем, писала британская газета The Guardian 22 декабря со ссылкой на исследования итальянских докторов.

Частицы пластика обнаружили в плаценте четырех здоровых женщин, у которых беременность и роды протекали нормально. Пластик может содержать химические вещества, способные повредить развивающуюся иммунную систему плода, полагают исследователи.

Микропластик нашли на обеих сторонах плаценты и в оболочке, внутри которой развивается плод. Всего обнаружили около 12 пластиковых частиц, но проверили только 4% каждой плаценты. Это позволяет предположить, что содержание пластика было намного больше.

Все частицы были синего, красного, оранжевого или розового цветов. Они попали в организм из упаковок, красок, косметики и средств личной гигиены путем поглощения или вдыхания. Размер частиц был 10 микрон (0,01 мм), не такой большой, чтобы попасть в кровоток. Пластик мог попасть в организм младенцев, но исследователи этого не доказали.

Руководивший исследованием директор отделения акушерства и гинекологии больницы Сан-Джованни Калибита Фатебенефрателли в Риме Антонио Рагуза сказал, что находка "похожа на рождение ребенка-киборга, который не состоит лишь из человеческих клеток, а в нем содержится смесь биологических и неорганических частиц".

По его словам, узнавшие об этом матери были в шоке. Микропластик в организме женщины может замедлить рост плода, допустили ученые. 

В то же время частицы пластика не нашли в плаценте двух других женщин, участвовавших в исследовании. Это может свидетельствовать о другой физиологии, диете или образе жизни.

В октябре ученые доказали, что дети, которых кормят молочной смесью в пластиковых бутылках, проглатывают миллионы частиц пластика в день. В 2019 году исследователи сообщили, что частицы загрязненного воздуха обнаружены на внутренней стороне плаценты. Это указывает на то, что грязный воздух влияет на плод, пишет газета.

Профессор акушерства в Королевском колледже Лондона Эндрю Шеннан в комментарии Daily Mail выразил надежду, что дети вырастут здоровыми. "Все же лучше, чтобы в организме матерей не было инородных тел, пока ребенок развивается в их утробе", – заключил доктор. 

Теги: исследование, беременность, биология, ребенок, роды, будущее, пластик
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