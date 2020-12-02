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Скрипаль чувствует себя хорошо, но нуждается в постоянной помощи медиков – СМИ

Дочь отравленного "Новичком" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия рассказала, что отец пытается заниматься спортом. У него есть ограничения по безопасности, из-за которых он не видится с дочерью. Об этом сообщил MK.ru.

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Скрипаля и его дочь Юлию отравили "Новичком" в марте 2018 года
Скрипаля и его дочь Юлию отравили "Новичком" в марте 2018 года
Фото: ЕРА

Бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю, который был отравлен боевым веществом "Новичок", из-за коронавирусной инфекции каждые три месяца меняют трубку, через которую он дышит. Об этом дочь экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль рассказала в телефонном разговоре своей двоюродной сестре Виктории. Стенограмму разговора 1 декабря опубликовал MK.ru.

Она сообщила, что не живет с отцом, общается в основном с ним по телефону.

"У него свои ограничения по безопасности. Я-то не особо кому нужна, просто через меня можно на него выйти. А так он живет там с медиком. Чувствует себя хорошо. Я сейчас из-за локдауна вообще его не вижу. Он в группе риска, у него и так труба в горле. Куда ему еще кашель или еще чего-нибудь?" – отметила Юлия.

Она сообщила, что Скрипаль пытается заниматься спортом.

"У него беговая дорожка, силовые упражнения. Сахар у него в пределах 8 держится постоянно", – сказала женщина.

В марте 2018 года "Новичком" в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заболел также полицейский Бейли, одним из первых прибывший к месту инцидента.

В июне 2018-го после отравления "Новичком" были госпитализированы жители соседнего Эймсбери Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс. Пара посещала сады королевы Елизаветы в Солсбери. Роули сообщил следователям, что нашел флакон с жидкостью, решил, что это духи, и дал его Стерджесс. Та нанесла жидкость себе на лицо и запястья.

Все пострадавшие, кроме Стерджесс, выжили.

Бейли предположил, что случайно занес яд, поправляя маску или очки во время осмотра квартиры Скрипаля. Пока продолжалось его лечение, специалисты исследовали дом сержанта и обнаружили множество следов "Новичка". Пришлось утилизировать машину сержанта и все вещи его детей. В январе 2019 года он вернулся на службу.

5 сентября 2018 года в прокуратуре Великобритании назвали фамилии подозреваемых в нападении на Скрипалей – это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Двое мужчин, чьи фото опубликовала британская прокуратура, заявили в телеинтервью, что действительно были в Солсбери в марте, но ездили туда исключительно на экскурсию. Свою причастность к отравлению и работе на ГРУ они отрицали.

В расследовании группы Bellingcat и The Insider утверждалось, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник Главного управления Генштаба РФ Анатолий Чепига. Также были обнародованы результаты второго расследования, согласно которым настоящее имя Петрова – Александр Мишкин. Он – военный врач, выпускник Военно-медицинской академии имени Кирова.

Теги: Россия, Великобритания, отравление, медики, Сергей Скрипаль, Новичок, Юлия Скрипаль, коронавирус
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