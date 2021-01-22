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СМИ узнали, как Байдена будут защищать от коронавируса

78-летний Байден находится в группе риска во время пандемии коронавирусной инфекции, хотя он и был вакцинирован, сообщило издание Axios.

Байден вступил в должность президента 20 января
Байден вступил в должность президента 20 января
Фото: EPA

Новая администрация прибегнет к ряду мер для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19 нового президента США Джо Байдена. Об этом со ссылкой на указания, которые получили сотрудники новой администрации, 20 января сообщил Axios.

Требования, в частности, будут включать ежедневное тестирование всех сотрудников Белого дома, которые имеют доступ к высокопоставленным лицам, на COVID-19 и обязательное ношение масок N95, а также обязательное социальное дистанцирование.

Издание отметило, что 78-летний Байден находится в группе риска, хотя он вакцинировался против коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире по состоянию на утро 22 января коронавирус подтвердили у 97,5 млн человек, умерло 2 млн 89 тыс. заболевших, выздоровело 53,7 млн человек.

США являются страной с наибольшим числом выявленных случаев инфекции. В стране подтвердили 24,6 млн случаев COVID-19, умерло 410,3 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Джо Байден, Белый дом, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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