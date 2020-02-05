Советник Трампа: Мы будем противостоять Москве в регионах, где Кремль ведет авантюрную политику

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал Россию одной из "супердержав".

Соединенные Штаты будут противостоять России в регионах, где Москва ведет "авантюрную" политику. Об этом в беседе с иностранными дипломатами заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, информирует 5 февраля "Голос Америки".

"Мы будем противостоять Москве там, где нам нужно, в тех регионах, где Кремль ведет авантюрную политику. Поэтому мы призываем Китай, Россию и Кубу прекратить вмешиваться в дела Венесуэлы, прекратить поддержку диктатора. Стоит отметить, что Россия – важная страна. Это одна из супердержав. Президент [Владимир] Путин вложил много денег в вооруженные силы России, чтобы восстановить российское могущество", – сказал О`Брайен.

Советник Трампа отметил, что Россия "на протяжении многих лет" нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Он связал нам руки. Поэтому пока мы не увеличивали наш арсенал, Москва якобы не строила ракеты, охватываемые этим соглашением. В ближайшее время мы начнем переговоры о соглашении по контролю над вооружениями, а также о ядерном оружии, что важно для безопасности всего мира, для каждой страны, а не только для США и России", – подчеркнул О’Брайен.

Он также добавил, что Вашингтон и впредь будет поддерживать Украину.

"Нынешняя администрация предоставила Украине летальное вооружение для защиты от российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Мы с нетерпением ожидаем продолжения прочных отношений с президентом Зеленским и украинским народом, поскольку они столкнулись с очень и очень серьезными проблемами на своей восточной границе", – объяснил советник Трампа.

В октябре 2018 года США объявили о намерении приостановить выполнение подписанного в 1987 году ДРСМД после появления на вооружении российской армии крылатой ракеты 9М729. По информации американцев, 9М729 испытывалась на дальность более 500 км.

1 февраля 2019 года госсекретарь США Майк Помпео анонсировал выход США из ДРСМД. 2 февраля Путин заявил, что в ответ на выход США из ДРСМД из него выходит Россия. 3 июля он подписал закон о приостановке ДРСМД, в тот же день документ вступил в силу. 2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В НАТО заявили, что союзники США по Североатлантическому альянсу полностью поддерживают решение Вашингтона выйти из ДРСМД, а Россия несет исключительную ответственность за прекращение действия документа.

18 августа с острова Сан-Николас в американском штате Калифорния Пентагон запустил крылатую ракету наземного базирования с традиционной конфигурацией. Ракета была запущена с помощью устройства вертикального пуска Mark 41 и пролетела 500 км, точно поразив цель.

20 августа замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о нагнетании Вашингтоном военной напряженности после выхода из ДРСМД. Он выразил сожаление из-за запуска ракеты в США и подчеркнул, что в РФ "на провокации не поддаются".

24 августа в России провели пуски баллистических ракет морского базирования "Синева" и "Булава".

В ноябре бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что между Россией и Западом идет "охлажденная", но все же война.