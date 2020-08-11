Спецкор "Медузы" Максим Солопов освобожден. Его передали сотрудникам посольства России

Специального корреспондента издания "Медуза" Максима Солопова отпустили из изолятора на улице Окрестина в Минске и передали сотрудникам посольства. Сообщается, что у него легкая черепно-мозговая травма.

Специальный корреспондент издания "Медуза" Максим Солопов, которого задержала милиция Беларуси, разгонявшая акции протеста в Минске 10 августа, освобожден. Об этом сообщила "Медуза" со ссылкой на информацию посольства России в Беларуси.

Журналиста отпустили из изолятора на улице Окрестина в Минске (Центр изоляции правонарушителей ГУВД мингорисполкома) и передали сотрудникам посольства. В ближайшее время его отвезут на границу России.

При задержании Солопова избили, у него легкая черепно-мозговая травма. За медицинской помощью он обратится, когда уже будет в Москве. Журналисту вернули личные вещи, его сопровождают сотрудники посольства, уточнило издание.

По информации "Медузы", в Минске освобождения Солопова добивался адвокат "Правозащиты Открытки" Антон Гашинский.

Солопов перестал отвечать на звонки 10 августа после 1.00.

Когда Солопов в последний раз выходил на связь, он сказал, что находится возле театра имени Горького на улице Володарского в центре Минска. Журналист пояснил, что белорусская милиция заблокировала людей, находившихся в этом районе, и проводила жесткие задержания с применением слезоточивого газа.

По данным издания Daily Storm, Солопова избили сотрудники милиции. Предположительно, после этого он оказался в автозаке.

В "Медузе" говорили, что пытались выяснить судьбу своего журналиста у дипломатов, белорусских властей, в больницах, полиции и у правозащитных организаций.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах, досрочное голосование проводилось с 4-го по 8 августа. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После объявления предварительных итогов во многих городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Для разгона протестующих в центре белорусской столицы силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Известно как минимум об одном погибшем участнике митингов. Точное количество пострадавших не называлось; по данным правозащитников, их десятки.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, НАТО, ОБСЕ, Украина, Польша, Литва и другие.