Страны G7 объявили, что будут блокировать активы РФ до окончания войны и возмещения ущерба Украине

Министры иностранных дел стран – участниц G7 приняли совместное заявление, в котором высказались о войне в Украине Фото: EPA

Любое урегулирование конфликта должно гарантировать, что Россия заплатит за причиненный ею ущерб, говорится в заявлении.

"Не может быть безнаказанности за военные преступления и другие злодеяния, такие как нападения России на гражданское население и важнейшую гражданскую инфраструктуру", – отмечается в документе.

В заявлении говорится, что страны G7 будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Они также намерены ужесточать санкции против России и жестко следить за их выполнением.

Страны G7 намерены укреплять координацию действий по предотвращению и реагированию на поставки оружия в Россию третьими странами. Они обещают принять меры против тех, кто материально поддерживает войну России против Украины.