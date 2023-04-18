Страны G7 объявили, что будут блокировать активы РФ до окончания войны и возмещения ущерба Украине

Любое урегулирование конфликта должно гарантировать, что Россия заплатит за причиненный ею ущерб, говорится в заявлении.
"Не может быть безнаказанности за военные преступления и другие злодеяния, такие как нападения России на гражданское население и важнейшую гражданскую инфраструктуру", – отмечается в документе.
В заявлении говорится, что страны G7 будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Они также намерены ужесточать санкции против России и жестко следить за их выполнением.
Страны G7 намерены укреплять координацию действий по предотвращению и реагированию на поставки оружия в Россию третьими странами. Они обещают принять меры против тех, кто материально поддерживает войну России против Украины.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В результате войны Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявил, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США с союзниками заблокировали российские активы на $58 млрд, заявили в американском министерства финансов. Блокированием имущества занимается международная группа, в которую входят представители США, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Еврокомиссии (REPO).
Группа отмечала, что часть замороженных средств уже была передана Украине в качестве международной помощи. В частности, речь идет о конфискованных у подсанкционного российского бизнесмена Константина Малофеева $5,4 млн.