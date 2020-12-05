Суды в четырех американских штатах отклонили иски команды Трампа о пересмотре результатов выборов

Решения судов в Мичигане, Неваде, Висконсине и Аризоне стали последними судебными проигрышами в избирательной кампании действующего президента Дональда Трампа, который пытается оспорить победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента. По всей стране уже были отклонены десятки судебных исков республиканцев.

Суды в Мичигане, Неваде, Висконсине и Аризоне отклонили попытки соратников действующего президента США Дональда Трампа оспорить результаты президентских выборов. Об этом сообщает CNN.

Такие решения были приняты в пятницу, 4 декабря.

Они стали последними судебными проигрышами в избирательной кампании Трампа, который пытается отменить победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента. По всей стране уже были отклонены десятки судебных исков республиканцев, отмечает телеканал.

Так, апелляционная инстанция в Мичигане заявила, что требование пересчитать бюллетени в штате является спорным, потому что результаты выборов уже были подтверждены. По мнению суда, доказательств фальсификации выборов в штате не было.

В Неваде окружной судья Джеймс Рассел заявил, что Трамп не доказал ни одного обвинения "из длинного списка обвинений против кампании Байдена".

Судья Верховного суда штата Аризона Рэндалл Уоррен заявил, что истцам не удалось доказать факты мошенничества, неправомерного поведения, незаконного голосования или ошибочного подсчета голосов на выборах.

В Висконсине Верховный суд также не удовлетворил требование о признании выборов недействительными.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация, а 24 стало известно, что администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.