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Свидетельница со стороны Трампа по делу о "массовых фальсификациях" на выборах была под надзором полиции за рассылку видео сексуального характера

Мелисса Кэрон, которая свидетельствовала в суде штата Мичиган о массовых фальсификациях на выборах президента США в пользу действующего президента Дональда Трампа, получила работу на избирательном участке в Детройте сразу после отбытия годичного испытательного срока. Она была осуждена за преследование бывшей жены своего жениха – отправляла "сопернице" видеозаписи сексуального характера.

 
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Поведение Кэрон на слушании вызвало резонанс
Поведение Кэрон на слушании вызвало резонанс
Скриншот: Inside Edition / YouTube

Свидетельница в суде по делу о массовых фальсификациях во время выборов президента США имела проблемы с законом. Об этом 6 декабря сообщило издание Business Insider.

Мелисса Кэрон, которая называет себя экспертом по кибербезопасности, во время президентских выборов получила контракт от системы голосования Dominon для работы на избирательном участке в Детройте. Потом она выступила в суде от избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа в качестве свидетеля. В суде она уверяла, что стала свидетелем широко распространенных фальсификаций при голосовании.

Издание пишет, что в суде Кэрон вела себя настолько эпатажно, что личный адвокат Трампа Руди Джулиани, сидевший рядом с ней, пытался остановить ее.

В результате судья федерального суда штата Мичиган отверг все обвинения кампании Трампа.

ВИДЕО
Видео: Sports, Politics, Movies / YouTube

Запись свидетельских показаний Кэрон стала популярной, ее поведение высмеяли в пародии в одном из развлекательных шоу. 

По данным издания Daily Mail, в суде Кэрон говорила, что часть бюллетеней при подсчете сканировали по 10 раз и таким образом добавили минимум 30 тысяч голосов за демократа Джо Байдена. По ее словам, голосовали на выборам даже "нелегалы и мертвецы". После слов женщины "Я знаю, я видела. Я знаю, я видела. Если я ошибаюсь, могу сесть в тюрьму" Джулиани наклонился к ней и попросил замолчать.

Позже выяснилось, что Кэрон получила работу на избирательном участке в Детройте сразу после отбытия годичного испытательного срока. Она была осуждена за преследование бывшей жены своего жениха. 

Кэрон в течение двух лет отправляла "сопернице" видеозаписи сексуального характера, из-за чего ее обвинили в непристойном поведении и компьютерных преступлениях. Позже статью переквалифицировали в мелкое хулиганство в рамках сделки о признании вины. 

Кэрон заявила СМИ, что видео посылал ее жених, а она просто взяла на себя ответственность.

4 декабря суды в четырех американских штатах отклонили иски команды Трампа о пересмотре результатов выборов. Среди них был суд Мичигана.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNNABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация, а 24 стало известно, что администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, Детройт, фальсификации, хулиганство, Дональд Трамп, Мичиган, Рудольф Джулиани, суд, выборы президента США 2020
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