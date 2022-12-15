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Техногигант Ericsson объявил об увольнении 400 сотрудников и продаже сервисного бизнеса в РФ

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Примерно 400 сотрудников Ericsson в России уже уведомлены об увольнении
Примерно 400 сотрудников Ericsson в России уже уведомлены об увольнении
Фото: depositphotos.com

Российская дочерняя компания шведского производителя телеком-оборудования Ericsson объявила о заключении сделки по продаже своего бизнеса по поддержке клиентов компании, принадлежащей бывшему местному менеджменту. Об этом говорится в заявлении Ericsson.

"Соглашение предусматривает перевод примерно 40 сотрудников Ericsson, а также определенных активов и контрактов, связанных с этим бизнесом. Бизнес по обслуживанию клиентов не предусматривает передачи оборудования, программного обеспечения или сопутствующих услуг мобильным операторам в России", – отмечают в компании.

Примерно 400 сотрудников Ericsson в России уже уведомлены об увольнении и покидают компанию в связи с прекращением деятельности.

В 2023 году Ericsson планирует иметь небольшое присутствие в России. Юридическое лицо, принадлежащее Ericsson, будет заниматься процессами, связанными с завершением ликвидации бизнеса.

Контекст:

Компания Ericsson объявила о приостановлении деятельности и поставок клиентам в РФ в апреле. В августе она заявила, что прекратит свою бизнес-деятельность в России.

Ericsson  – одна из многих технологических компаний, который прекратили или ограничили свою работу в России после вторжения РФ в Украину. В июне об окончательном уходе из России объявил технологический гигант IBM, а компания Microsoft заявила, что будет сокращать бизнес в РФ, "пока от него ничего не останется". В ноябре Nvidia официально покинула российский рынок из-за войны в Украине.

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1200 компаний.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, технологии, активы, работа, компании
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