Техногигант Ericsson объявил об увольнении 400 сотрудников и продаже сервисного бизнеса в РФ

Примерно 400 сотрудников Ericsson в России уже уведомлены об увольнении Фото: depositphotos.com

"Соглашение предусматривает перевод примерно 40 сотрудников Ericsson, а также определенных активов и контрактов, связанных с этим бизнесом. Бизнес по обслуживанию клиентов не предусматривает передачи оборудования, программного обеспечения или сопутствующих услуг мобильным операторам в России", – отмечают в компании.

Примерно 400 сотрудников Ericsson в России уже уведомлены об увольнении и покидают компанию в связи с прекращением деятельности.

В 2023 году Ericsson планирует иметь небольшое присутствие в России. Юридическое лицо, принадлежащее Ericsson, будет заниматься процессами, связанными с завершением ликвидации бизнеса.