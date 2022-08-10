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Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси. Его цель – "совершить фактическую деоккупацию страны"

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Белорусские оппозиционеры хотят "обеспечить транзит власти от диктатуры к демократии" и обещают не "формировать хунту"
Белорусские оппозиционеры хотят "обеспечить транзит власти от диктатуры к демократии" и обещают не "формировать хунту"
Фото: tsikhanouskaya.org

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о создании "коллективного исполнительного органа" – Объединенного переходного кабинета.

Объявление она сделала на конференции "Новая Беларусь", которая была посвящена второй годовщине масштабных протестов в Беларуси и транслировалась в YouTube Тихановской. Текст заявления опубликован на ее сайте.

"Это коллективный исполнительный орган, который будет каждый день работать на главные цели – защищать независимость и суверенитет Республики Беларусь, представлять национальные интересы Беларуси, совершить фактическую деоккупацию нашей страны, восстановить конституционные законность и порядок, разработать и реализовать меры по пресечению незаконного удержания власти, обеспечить транзит власти от диктатуры к демократии, создать условия для проведения честных и свободных выборов, разрабатывать и исполнять решения, необходимые для достижения демократических перемен в Беларуси", – пояснила Тихановская.

Она подчеркнула, что в результате деятельности органа должны быть освобождены все политзаключенные.

Тихановская уточнила, что состав Объединенного переходного кабинета Беларуси будет одобряться Координационным советом белорусской оппозиции, но в условиях войны и угрозы потери суверенитета страной первые назначения будут временными – на шесть месяцев.

Тихановская назначила политика Павла Латушко представителем кабинета по транзиту власти, экс-начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси Александра Азарова – представителем по восстановлению правопорядка, бывшего дипломата Валерия Ковалевского – представителем по иностранным делам, а подполковника ВДВ запаса Валерия Сахащика – представителем по обороне и нацбезопасности. Она отметила, что также в кабинете должны появиться представители по социальной политике, по экономике и финансам, по национальному возрождению. 

Сахащик, в свою очередь, обратился к белорусам и отметил, что считает реальным силовое решение вопроса, но "очень бы хотел, чтобы до этого не дошло". 

"Если кто-то ожидает, что я буду формировать хунту и начну строить сценарии захвата власти, я вас разочарую: у меня ничего такого в планах нет... Я буду предпринимать все усилия, чтобы не дошло до того, что белорус будет стрелять в белоруса", – сказал он. 

Контекст:

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси в августе 2020 года начались массовые акции протеста несогласных с их официальными результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь Она утверждала, что покинуть страну ее заставили угрозами силовики. Оппозиционерка сказала, что ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой".

По состоянию на 10 августа 2022 года в Беларуси признаны политическими заключенными 1262 человека.

Теги: Беларусь, оппозиция, политзаключенные, Светлана Тихановская, Павел Латушко
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