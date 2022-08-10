Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси. Его цель – "совершить фактическую деоккупацию страны"

Белорусские оппозиционеры хотят "обеспечить транзит власти от диктатуры к демократии" и обещают не "формировать хунту" Фото: tsikhanouskaya.org

Объявление она сделала на конференции "Новая Беларусь", которая была посвящена второй годовщине масштабных протестов в Беларуси и транслировалась в YouTube Тихановской. Текст заявления опубликован на ее сайте.

"Это коллективный исполнительный орган, который будет каждый день работать на главные цели – защищать независимость и суверенитет Республики Беларусь, представлять национальные интересы Беларуси, совершить фактическую деоккупацию нашей страны, восстановить конституционные законность и порядок, разработать и реализовать меры по пресечению незаконного удержания власти, обеспечить транзит власти от диктатуры к демократии, создать условия для проведения честных и свободных выборов, разрабатывать и исполнять решения, необходимые для достижения демократических перемен в Беларуси", – пояснила Тихановская.

Она подчеркнула, что в результате деятельности органа должны быть освобождены все политзаключенные.

Тихановская уточнила, что состав Объединенного переходного кабинета Беларуси будет одобряться Координационным советом белорусской оппозиции, но в условиях войны и угрозы потери суверенитета страной первые назначения будут временными – на шесть месяцев.

Тихановская назначила политика Павла Латушко представителем кабинета по транзиту власти, экс-начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси Александра Азарова – представителем по восстановлению правопорядка, бывшего дипломата Валерия Ковалевского – представителем по иностранным делам, а подполковника ВДВ запаса Валерия Сахащика – представителем по обороне и нацбезопасности. Она отметила, что также в кабинете должны появиться представители по социальной политике, по экономике и финансам, по национальному возрождению.

Сахащик, в свою очередь, обратился к белорусам и отметил, что считает реальным силовое решение вопроса, но "очень бы хотел, чтобы до этого не дошло".

"Если кто-то ожидает, что я буду формировать хунту и начну строить сценарии захвата власти, я вас разочарую: у меня ничего такого в планах нет... Я буду предпринимать все усилия, чтобы не дошло до того, что белорус будет стрелять в белоруса", – сказал он.