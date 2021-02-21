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Трамп намерен выступить на публичном мероприятии впервые после ухода с поста президента – СМИ

По данным агентства Reuters, бывший президент США Дональд Трамп на конференции консервативных политиков и активистов будет говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения.

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Каденция Трампа завершилась 20 января
Каденция Трампа завершилась 20 января
Фото: EPA

Бывший президент США Дональд Трамп планирует выступить на конференции консервативных политиков и активистов 28 февраля в Орландо, штат Флорида. Об этом 20 февраля со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters

Это будет первое публичное выступление Трампа после завершения президентской каденции 20 января.

Трамп, по данным собеседников, будет говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения. Также он намерен заявить о "катастрофических" действиях нынешнего президента Джо Байдена относительно границы и амнистии.

Каденция Трампа завершилась 20 января, когда в должность президента вступил Джо Байден.

Перед этим, 6 января, на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полициибыли задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

Трамп назвал попытку объявить ему импичмент одним из этапов "охоты на ведьм". Он поблагодарил своих юристов и сенаторов, а также раскритиковал демократов, которые, по его мнению, "очерняют" верховенство закона и порочат правоохранительные органы, используя правосудие как "инструмент политической мести".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Дональд Трамп, Республиканская партия
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