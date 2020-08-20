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Трампу не раз объясняли, что Украина не является частью России – Болтон

Президенту США Дональду Трампу было очень сложно давать советы, утверждает его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

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Болтон (на фото) утверждает, что Трампу приходилось рассказывать о разделении Корейского полуострова
Болтон (на фото) утверждает, что Трампу приходилось рассказывать о разделении Корейского полуострова
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп считал, что Украина является частью России. Об этом его бывший советник по безопасности Джон Болтон рассказал австрийскому телеканалу Puls24 в интервью, которое вышло 19 августа.

"Я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было и с Украиной, которая, по его мнению, по сути – часть России", – отметил он.

Болтон утверждает, что давать советы Трампу было очень сложно.

Джон Болтон был советником президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. По словам Трампа, причиной отставки стали допущенные Болтоном "очень большие ошибки" и неумение находить общий язык с коллегами по администрации.

В США вышла книга Болтона The Room Where It Happened ("Комната, где это произошло").

16 июня администрация Трампа подала судебный иск против Болтона, требуя запретить печать мемуаров, поскольку они "изобилуют секретной информацией". Глава Белого дома пригрозил бывшему советнику "очень серьезными криминальными проблемами", если книга таки будет опубликована. Федеральный суд округа Колумбия отказал администрации президента Трампа в требовании запретить выход книги.

Американские СМИ опубликовали отрывки из книги Болтона. Бывший советник Трампа привел в мемуарах несколько историй, когда президент США делал нелепые заявления о международных делах. Например, в 2018 году, накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, Трамп интересовался у помощников, является ли Финляндия частью России или это "некий российский сателлит". Кроме того, Болтон рассказал, что в частном порядке Трамп не раз выражал недовольство санкциями и другими ограничительными мерами, введенными в отношении России, "подолгу ворчал и жаловался", хотя публично их отстаивал.

Теги: Россия, США, Украина, Дональд Трамп, советник, Джон Болтон, советы
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