ГОРДОН
 
 
МИР

В 2021 году в мире убили 45 журналистов – международная федерация

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Самой опасной страной для журналистов в прошедшем году, по данным федерации, был Афганистан
Самой опасной страной для журналистов в прошедшем году, по данным федерации, был Афганистан
Фото: EPA

В 2021 году 45 сотрудников средств массовой информации были убиты при исполнении своих обязанностей. Об этом сообщила Международная федерация журналистов (МФЖ) в итоговом докладе, опубликованном 31 декабря.

По данным федерации, 20 журналистов были убиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 10 – в Северной и Южной Америке, восемь – в Африке, шесть – в Европе и один – на Ближнем Востоке.

Еще двое сотрудников СМИ погибли в результате несчастного случая в Иране.

Федерация приводит статистику по странам, согласно которой наибольшее число убийств представителей медиа произошло в Афганистане (девять случаев) и Мексике (восемь убитых). Еще четырех журналистов убили в Индии и троих – в Пакистане.

По данным МЖФ, 33 журналиста стали жертвами целенаправленных нападений.

В федерации также обратили внимание, что в последнее время журналистов чаще всего убивают за разоблачение коррупции, преступлений и злоупотребления властью в своих общинах, городах и странах. Риски, связанные с вооруженным конфликтом, снизились, так как сотрудники СМИ "все реже освещают крупным планом театр военных действий".

"В то же время угрозы правлению преступных группировок и наркокартелей от трущоб в Мексике до улиц европейских городов в Греции и Нидерландах продолжают возрастать и являются причиной многих целенаправленных убийств работников СМИ в 2021 году", – говорится в сообщении. 

Также в МЖФ подсчитали, что в 2021 году по всему миру 365 сотрудников СМИ находились в заключении. По данным Европейской федерации журналистов, 95 сотрудников СМИ находятся в заключении в странах Европы. В это число вошли и журналисты, задержанные в оккупированном Россией Крыму.

Контекст:

В докладе отмечается, что эти показатели являются одними из самых низких из зарегистрированных МЖФ за последние годы. Так, в 2020 году федерация зарегистрировала 65 убийств сотрудников СМИ. 

В 2019 году в мире, по данным Press Emblem Campaign, были убиты 75 журналистов, в 2018 – 80, сообщали "Репортеры без границ".

С 1991 года, по данным МЖФ, в мире был убит 2721 журналист.

Теги: СМИ, коррупция, Афганистан, смерть, убийство, Мексика, журналисты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какие груди! Надежда желанная милфа". Мейхер показала грудь в тесном платье
"Какие груди! Надежда – желанная милфа". Мейхер показала грудь в тесном платье
В сети показали 67-летнего Виктора Ющенко, отрастившего усы и бороду
В сети показали 67-летнего Виктора Ющенко, отрастившего усы и бороду
"Красивые, как в сказке". Осадчая показала всех своих детей от Горбунова
"Красивые, как в сказке". Осадчая показала всех своих детей от Горбунова
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом
  "Я всегда бегал за юбками". Украинский ведущий из Ливана Салем признался, что "всегда был бабником"
  "Я всегда бегал за юбками". Украинский ведущий из Ливана Салем признался, что "всегда был бабником"
"Вы трезвой-то бываете?", "Платье можно было поскромнее надеть". Волочкова отожгла дома у 95-летнего хореографа Григоровича
"Вы трезвой-то бываете?", "Платье можно было поскромнее надеть". Волочкова отожгла дома у 95-летнего хореографа Григоровича
  Певец Шура рассказал, как заработал почти $400 тыс. в новогоднюю ночь
  Певец Шура рассказал, как заработал почти $400 тыс. в новогоднюю ночь
"Впечатление, что хату обнесли". Каменских засветила голые ноги в своей неряшливой гардеробной
"Впечатление, что хату обнесли". Каменских засветила голые ноги в своей неряшливой гардеробной
"Решила отметить всех своих мужчин в этом году". Асмус передала "привет" экс-супругу Харламову
"Решила отметить всех своих мужчин в этом году". Асмус передала "привет" экс-супругу Харламову
Ван Хант показал пятую точку после того, как узнал, что в сети и в СМИ его "женили" на Холли Берри
Ван Хант показал пятую точку после того, как узнал, что в сети и в СМИ его "женили" на Холли Берри
"С Новым годом самую сексуальную и крутую парочку". Барак и Мишель Обама очаровали сеть новогодними образами
"С Новым годом самую сексуальную и крутую парочку". Барак и Мишель Обама очаровали сеть новогодними образами
"Ну и пузик", "Пупсик, наверное, будет". Седокова позировала в облегающем платье, и подписчики заподозрили ее в беременности
"Ну и пузик", "Пупсик, наверное, будет". Седокова позировала в облегающем платье, и подписчики заподозрили ее в беременности
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане
"Я в шоке. Вот что значит гены!", "До мурашек". Галкин впервые выступил с 8-летним сыном на большой сцене
"Я в шоке. Вот что значит гены!", "До мурашек". Галкин впервые выступил с 8-летним сыном на большой сцене
Дочь Мадонны засветила ягодицы в прозрачном платье и разрешила бойфренду облизать их языком
Дочь Мадонны засветила ягодицы в прозрачном платье и разрешила бойфренду облизать их языком
Анастасия Приходько короткой неприличной фразой охарактеризовала весь 2021 год
Анастасия Приходько короткой неприличной фразой охарактеризовала весь 2021 год
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Папуля, мамуля. Стыдно, очень стыдно". Дочь продюсера Меладзе записала обращение к родителям, которые расстались восемь лет назад (334345)
2
"Это не женщина, это мечта". 41-летняя Семенович показала грудь и поласкала себя на камеру (100904)
3
"О боже, вау!" 55-летняя Сальма Хайек в купальнике с огромным декольте поздравила всех с Новым годом (89461)
4
"Купил билеты и отменил. Он меня не оставил". Данилко рассказал, почему подарил своему танцору-зайцу дорогой подарок на Новый год (72333)
5
72-летняя Пугачева снялась со своими восьмилетними детьми, девятилетней внучкой и 45-летним мужем. Видео (67981)
6
"Перестаралась, мы же знаем, сколько ей лет", "Молодец, держится". В сети обсуждают новое фото помолодевшей Тимошенко (63067)
7
В сети показали, как сейчас выглядит повзрослевшая дочь Цекало от родной сестры Брежневой (61230)
8
"Меня бросает в жар", "По-настоящему". Рианна показала голое тело в прозрачном боди (59283)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS