ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Экс-глава безопасности "Укрэксимбанка" о скандале с журналистами: Я приложу все усилия для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Игорь Тельбизов: Я впервые познакомился с журналистами в работе
Игорь Тельбизов: Я впервые познакомился с журналистами в работе
Фото: kp.ua

Экс-глава безопасности государственного "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов, который стал участником скандала с журналистами, 29 декабря встретился с представителями Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, журналистами и экспертами, сообщает "КП в Украине". Он заявил, что планирует создать стипендиальную программу для начинающих журналистов и журналистов-расследователей.

Заслуженный журналист Украины Сергей Дойко сказал, что в скандале виновен не глава службы безопасности Тельбизов, который выполнял инструкции по защите банковской тайны, а руководитель подразделения, который отвечает за коммуникации банка.

"Я бы все сделал, чтобы банковская информация не вышла, это тайна", – заявил журналист.

Тельбизов отметил, что считает ситуацию с журналистами "позорной" и сожалеет о произошедшем.

"Я впервые познакомился с журналистами в работе. Журналистика – одна из важнейших профессий. Я приложу все усилия для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем", – сказал он и добавил, что планирует создать стипендиальную программу для начинающих журналистов и журналистов-расследователей.

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода") заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с тогдашним председателем правления банка Евгением Мецгером в его кабинете.

По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На нем видно, в частности, что оператора скручивали и забирали у него кассеты силой.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". 

В октябре Мецгера отстранили и уволили по собственному желанию, полномочия остальных приостановили на время11 ноября стало известно, что по итогам внутреннего расследования Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олег Осипов вернулись к работе, а директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов уволен. Тельбизова встретили в банке аплодисментами, но на следующий день его, а также Осипова тоже уволили

Киевская прокуратура 2 ноября проинформировала, что в суд передали обвинительный акт в отношении четырех лиц. Действия Мецгера и Пикалова квалифицированы по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), Осипова и Тельбизова – по ст. 171 и 126 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и побои).

7 октября "Схемы" опубликовали расследование, вопрос по которому не понравился Мецгеру. В нем говорится о том, что "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. По информации журналистов, его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти.

Теги: СМИ, журналисты, Укрэксимбанк, Игорь Тельбизов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вернусь через пару годиков – всем п...здец". Богдан выехал из Украины и показал очень колоритное фото из-за границы
"Вернусь через пару годиков – всем п...здец". Богдан выехал из Украины и показал очень колоритное фото из-за границы
"Куколка с потрясающей грудью", "Желаю выйти замуж". Тина Кароль появилась на публике в наряде любимого бренда без бюстгальтера
"Куколка с потрясающей грудью", "Желаю выйти замуж". Тина Кароль появилась на публике в наряде любимого бренда без бюстгальтера
"Развелась – похорошела". Бывшая жена Прилучного в бикини повиляла перед объективом попой и показала родинку на груди
"Развелась – похорошела". Бывшая жена Прилучного в бикини повиляла перед объективом попой и показала родинку на груди
  "Мы росли в очень бедной семье, спали, как шпроты. Грязнули". Ведущий Салем рассказал, каким было его детство в Ливане, на родине отца
  "Мы росли в очень бедной семье, спали, как шпроты. Грязнули". Ведущий Салем рассказал, каким было его детство в Ливане, на родине отца
"Эта мама – это что-то", "Такая большая стала". Каменских выложила в сеть фото с Сердючкой и ее мамой
"Эта мама – это что-то", "Такая большая стала". Каменских выложила в сеть фото с Сердючкой и ее мамой
Милли Бобби Браун подтвердила свой роман с сыном Джона Бон Джови
Милли Бобби Браун подтвердила свой роман с сыном Джона Бон Джови
"Сисюнечка". У Кунаки во время съемки на пляже выпала грудь из декольте
"Сисюнечка". У Кунаки во время съемки на пляже выпала грудь из декольте
"У Златы есть грудь", "Как всегда, прекрасна и секси". Огневич засветила бюст в откровенном декольте
"У Златы есть грудь", "Как всегда, прекрасна и секси". Огневич засветила бюст в откровенном декольте
"Попытаюсь наладить личную жизнь". Стриптизер Суровцев полностью оголился в кадре, показав мускулистое тело
"Попытаюсь наладить личную жизнь". Стриптизер Суровцев полностью оголился в кадре, показав мускулистое тело
"Филя, не смешно", "Деменция наступает". Киркоров показал, как укачивает на руках орущего Баскова
"Филя, не смешно", "Деменция наступает". Киркоров показал, как укачивает на руках орущего Баскова
Модель Крисси Тейген показала, как выглядят ее брови после пересадки
Модель Крисси Тейген показала, как выглядят ее брови после пересадки
  "Обожаю лысых. У них головы похожи на члены". Гладившая лысину Потапа Полякова рассказала, какие мужчины ей нравятся
  "Обожаю лысых. У них головы похожи на члены". Гладившая лысину Потапа Полякова рассказала, какие мужчины ей нравятся
"Сиськи, как вымя", "Я вижу твой сосок". Голая дочь Болдуина и Бейсингер позировала в ванне
"Сиськи, как вымя", "Я вижу твой сосок". Голая дочь Болдуина и Бейсингер позировала в ванне
"Уф-ф-ф, мамочка", "Самая горячая женщина в мире". 63-летняя Мадонна раздвинула ноги и задрала платье
"Уф-ф-ф, мамочка", "Самая горячая женщина в мире". 63-летняя Мадонна раздвинула ноги и задрала платье
  "Я пробовал фен, грибы, каннабис". Melovin признался, что во время карантина начал употреблять наркотики
  "Я пробовал фен, грибы, каннабис". Melovin признался, что во время карантина начал употреблять наркотики
В сеть попали фото Ирины Шейк с дочерью от Брэдли Купера на прогулке в Нью-Йорке
В сеть попали фото Ирины Шейк с дочерью от Брэдли Купера на прогулке в Нью-Йорке
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ой, я пирожок вижу", "Срам свой выставила". Волочкова показала промежность (155195)
2
"Хорошие сиськи". Рианна показала голую грудь и эротично оттопырила пятую точку (102819)
3
"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне (79514)
4
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье (76729)
5
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье (74115)
6
"Новейшая сила киски", "Синдром Волочкой". Maruv раздвинула голые ноги и показала промежность (68860)
7
"Попка у тебя – только целовать". 26-летняя Бех-Романчук в пикантном боди высоко подняла ногу перед объективом (55836)
8
"Выше ляжку можешь показать?", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (52763)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS