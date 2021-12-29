Экс-глава безопасности "Укрэксимбанка" о скандале с журналистами: Я приложу все усилия для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем

Заслуженный журналист Украины Сергей Дойко сказал, что в скандале виновен не глава службы безопасности Тельбизов, который выполнял инструкции по защите банковской тайны, а руководитель подразделения, который отвечает за коммуникации банка.

"Я бы все сделал, чтобы банковская информация не вышла, это тайна", – заявил журналист.

Тельбизов отметил, что считает ситуацию с журналистами "позорной" и сожалеет о произошедшем.

"Я впервые познакомился с журналистами в работе. Журналистика – одна из важнейших профессий. Я приложу все усилия для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем", – сказал он и добавил, что планирует создать стипендиальную программу для начинающих журналистов и журналистов-расследователей.