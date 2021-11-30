Нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке". Подозреваемые заявили в суде, что не признают своей вины

Об этом сообщает "Радіо Свобода".

После того как прокурор зачитала обвинительный акт, подозреваемые в нападении на журналистов экс-председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, экс-директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов, бывший директор департамента банковской безопасности учреждения Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олег Осипов заявили, что не признают своей вины.

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода") заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с тогдашним председателем правления банка Евгением Мецгером в его кабинете.

По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На нем видно, в частности, что оператора скручивали и забирали у него кассеты силой.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи".

В октябре Мецгера отстранили и уволили по собственному желанию, полномочия остальных приостановили на время. 11 ноября стало известно, что по итогам внутреннего расследования Тельбизов и Осипов вернулись к работе, а Пикалов уволен. Тельбизова встретили в банке аплодисментами, а на следующий день его, а также Осипова тоже уволили.

Об отстранении Осипова официально не сообщалось, но с 23 октября было известно, что подозрение по делу получил четвертый его фигурант (его имя тогда не называли).

Киевская прокуратура 2 ноября проинформировала, что в суд передали обвинительный акт в отношении четырех лиц. Действия Мецгера и Пикалова квалифицированы по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), Осипова и Тельбизова – по ст. 171 и 126 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и побои).