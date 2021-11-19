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ПРОИСШЕСТВИЯ

Набсовет "Укрэксимбанка" отклонил результаты внутреннего расследования о нападении на журналистов "Схем"

В банке хотят провести новое расследование
В банке хотят провести новое расследование
Фото: JSC Ukreximbank / Facebook

В государственном "Укрэксимбанке" отклонили результаты внутреннего расследования, проводившегося после нападения на журналистов программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода"). Об этом 19 ноября сообщила "Радіо Свобода" председатель наблюдательного совета банка Оляна Гордиенко.

С результатами расследования набсовет ознакомился 18 ноября.

"Наблюдательный совет не удовлетворен результатом. Не все факты были адекватно исследованы и выводы по ним, соответственно, неадекватны. И будет инициировать новое", – объяснила Гордиенко.

"Радіо Свобода" отмечает, что результаты внутреннего расследования "так и не были обнародованы, как ранее требовал министр финансов Сергей Марченко".

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с тогдашним председателем правления банка Евгением Мецгером в его кабинете.

По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На нем видно, в частности, что оператора скручивали и забирали у него кассеты силой.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отмечала главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Она была удивлена позицией финучреждения.

После публикации видеозаписи инцидента наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего. Мецгер сообщил о сложении полномочий. Его отстранил набсовет финучреждения. От должностей отстранили также фигурирующих в деле директора департамента безопасности банка Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олег Осипова, сообщали тогда в набсовете.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обещал, что расследование инцидента в банке не займет много времени. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и дело передадут в суд.

7 октября "Схемы" опубликовали расследование, вопрос по которому не понравился Мецгеру. В нем говорится о том, что "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. По информации журналистов, его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти.

11 октября набсовет "Укрэксимбанка" уволил Мецгера. 12 ноября уволили Тельбизова и Осипова.

Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, а дело направили в суд. Обвинительный акт составлен в отношении четырех фигурантов, они все уже уволены. Об этом 12 ноября в Facebook написал журналист "Схем" Кирилл Овсяный.

Теги: нападение, расследование, Укрэксимбанк, набсовет, Схемы, Сергей Марченко, проверки
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