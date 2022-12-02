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В Австралии выпустили джин в честь освобождения Херсона. Рекомендуемая закуска – арбуз

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Освобождение Херсона вдохновило австралийских производителей алкоголя
Освобождение Херсона вдохновило австралийских производителей алкоголя
Фото: president.gov.ua

Австралийский производитель алкоголя Sunshine & Sons особым образом поздравил украинцев с освобождением города Херсон, выпустив лимитированную партию джина Kherson Liberation Gin. Как сообщается на сайте производителя, выручка от его продажи будет направлена на финансирование разминирования деоккупированных украинских территорий.

Как отмечает компания-производитель, "эта лимитированная партия джина Sunshine & Sons Pineapple Parfait Gin была выпущена в честь освобождения украинского города Херсон, где, пожалуй, выращивают самые сладкие арбузы в мире".

Сообщается, что дизайн этикетки разработал художник из Одессы Константин Дес. На его рисунке украинский военный победно подпрыгивает с арбузом в руках (работа явно вдохновлена логотипом Air Jordan. – "ГОРДОН").

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Фото: sunshineandsons.com.au/

Производители джина отмечают, что рабочее место художника пострадало от российской ракеты 10 мая, а сейчас он живет без электричества из-за продолжающихся ракетных атак на Одессу.

Стоимость одной бутылки джина – $99. Компания рассчитывает выручить от продажи этой партии $70 тыс. 

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Фото: sunshineandsons.com.au/

"Средства, полученные от каждой пронумерованной бутылки, и любые дополнительные средства, которые вы можете внести, пойдут на финансирование столь необходимых металлодетекторов, которые будут отправлены в Украину и использованы для гуманитарного разминирования", – отмечает производитель джина.

"Щедрый кусочек свежесрезанного арбуза станет идеальным гарниром к джину. Поднимите, пожалуйста, бокал за Херсон и героические усилия многих людей", – рекомендует покупателям Kherson Liberation Gin.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в город. Зеленский приезжал в освобожденный Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

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