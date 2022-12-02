В Австралии выпустили джин в честь освобождения Херсона. Рекомендуемая закуска – арбуз

Как отмечает компания-производитель, "эта лимитированная партия джина Sunshine & Sons Pineapple Parfait Gin была выпущена в честь освобождения украинского города Херсон, где, пожалуй, выращивают самые сладкие арбузы в мире".

Сообщается, что дизайн этикетки разработал художник из Одессы Константин Дес. На его рисунке украинский военный победно подпрыгивает с арбузом в руках (работа явно вдохновлена логотипом Air Jordan. – "ГОРДОН").

Фото: sunshineandsons.com.au/

Производители джина отмечают, что рабочее место художника пострадало от российской ракеты 10 мая, а сейчас он живет без электричества из-за продолжающихся ракетных атак на Одессу.

Стоимость одной бутылки джина – $99. Компания рассчитывает выручить от продажи этой партии $70 тыс.

Фото: sunshineandsons.com.au/

"Средства, полученные от каждой пронумерованной бутылки, и любые дополнительные средства, которые вы можете внести, пойдут на финансирование столь необходимых металлодетекторов, которые будут отправлены в Украину и использованы для гуманитарного разминирования", – отмечает производитель джина.

"Щедрый кусочек свежесрезанного арбуза станет идеальным гарниром к джину. Поднимите, пожалуйста, бокал за Херсон и героические усилия многих людей", – рекомендует покупателям Kherson Liberation Gin.