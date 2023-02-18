В Беларуси квартиру оппозиционеров Тихановских выставили на торги

В сентябре 2022 года на квартиру Тихоновской и ее мужа в Минске был наложен арест Фото: Светлана Тихановская / Telegram

В описании лота отмечается, что в доме есть "ограничения на распоряжение недвижимостью", которые, как обещают продавцы, "будут сняты отделом взыскания после продажи лота". Также указано, что "в квартире зарегистрированы лица, в том числе несовершеннолетние".

Аукцион должен начаться 6 марта. Начальная цена лота 214 860 белорусских руб. (почти $86 тыс.). Согласно извещению, в стоимость входит: "встроенная секционная кухонная мебель с варочной поверхностью Gorenje, мойкой и смесителем, с системой очистки воды, встроенным шкафом-купе из МДФ, стеклянной витриной и двумя зеркалами".

В сентябре 2022 года на квартиру Тихоновской и ее мужа в Минске был наложен арест.