В Беларуси квартиру оппозиционеров Тихановских выставили на торги

В описании лота отмечается, что в доме есть "ограничения на распоряжение недвижимостью", которые, как обещают продавцы, "будут сняты отделом взыскания после продажи лота". Также указано, что "в квартире зарегистрированы лица, в том числе несовершеннолетние".
Аукцион должен начаться 6 марта. Начальная цена лота 214 860 белорусских руб. (почти $86 тыс.). Согласно извещению, в стоимость входит: "встроенная секционная кухонная мебель с варочной поверхностью Gorenje, мойкой и смесителем, с системой очистки воды, встроенным шкафом-купе из МДФ, стеклянной витриной и двумя зеркалами".
В сентябре 2022 года на квартиру Тихоновской и ее мужа в Минске был наложен арест.
Тихановский – белорусский блогер, автор YouTube-канала "Страна для жизни". В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси, в том же месяце его взяли под стражу.
ЦИК отказал в регистрации Тихановского кандидатом в президенты, после чего о намерении баллотироваться в президенты заявила его супруга Светлана. Тихановскую зарегистрировали кандидатом, вокруг ее кандидатуры объединились штабы других оппозиционных кандидатов, которые не были допущены к выборам.
Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).
По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 18 февраля в Беларуси признаны политическими заключенными 1443 человека.
Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.
14 декабря в Гомельском СИЗО на выездном заседании суд вынес приговор Сергею Тихановскому и еще нескольким оппозиционерам. Тихановский получил 18 лет колонии усиленного режима. 17 января 2023-го начался заочный суд над Светланой Тихановской.