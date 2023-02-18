ГОРДОН
 
 
МИР

В Беларуси квартиру оппозиционеров Тихановских выставили на торги

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В сентябре 2022 года на квартиру Тихоновской и ее мужа в Минске был наложен арест
В сентябре 2022 года на квартиру Тихоновской и ее мужа в Минске был наложен арест
Фото: Светлана Тихановская / Telegram

В Беларуси на торги по продаже имущества выставили трехкомнатную квартиру, должником по которой указан Сергей Леонидович Тихановский. "Радыё Сввбода" 17 написало, что, вероятно, речь идет о политзаключенном, муже экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

В описании лота отмечается, что в доме есть "ограничения на распоряжение недвижимостью", которые, как обещают продавцы, "будут сняты отделом взыскания после продажи лота". Также указано, что "в квартире зарегистрированы лица, в том числе несовершеннолетние".

Аукцион должен начаться 6 марта. Начальная цена лота 214 860 белорусских руб. (почти $86 тыс.). Согласно извещению, в стоимость входит: "встроенная секционная кухонная мебель с варочной поверхностью Gorenje, мойкой и смесителем, с системой очистки воды, встроенным шкафом-купе из МДФ, стеклянной витриной и двумя зеркалами".

В сентябре 2022 года на квартиру Тихоновской и ее мужа в Минске был наложен арест.

Контекст:

Тихановский – белорусский блогер, автор YouTube-канала "Страна для жизни". В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси, в том же месяце его взяли под стражу.

ЦИК отказал в регистрации Тихановского кандидатом в президенты, после чего о намерении баллотироваться в президенты заявила его супруга Светлана. Тихановскую зарегистрировали кандидатом, вокруг ее кандидатуры объединились штабы других оппозиционных кандидатов, которые не были допущены к выборам.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 18 февраля в Беларуси признаны политическими заключенными 1443 человека.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

14 декабря в Гомельском СИЗО на выездном заседании суд вынес приговор Сергею Тихановскому и еще нескольким оппозиционерам. Тихановский получил 18 лет колонии усиленного режима. 17 января 2023-го начался заочный суд над Светланой Тихановской.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, недвижимость, аукцион, имущество, квартира, Сергей Тихановский, Светлана Тихановская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
Галина ГРИШИНА
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли в бикини засветила ягодицы с нижнего ракурса
57-летняя Херли в бикини засветила ягодицы с нижнего ракурса
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
Галина ГРИШИНА
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
Галина ГРИШИНА
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
Галина ГРИШИНА
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Галина ГРИШИНА
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
Галина ГРИШИНА
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Галина ГРИШИНА
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Галина ГРИШИНА
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (444524)
2
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал (60472)
3
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама (43770)
4
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (34947)
5
Перед зеркалом, разведя ноги. Мишина сделала новое селфи в тренажерном зале (31535)
6
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (30972)
7
"Возможно, она – деспот. Никто не знает. Кроме президента". Клопотенко рассказал, какое впечатление на него произвела Зеленская (15678)
8
"Спасибо, Леонардо". ДиКаприо сделал взнос в благотворительный фонд Зеленской (13162)
 
 
 
 