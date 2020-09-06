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В Беларуси сегодня пройдет протестный Марш единства

В Минске митингующие планируют собраться на площади Независимости, начало акции запланировано на 14.00.

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Митинги в Беларуси продолжаются с 9 августа
Митинги в Беларуси продолжаются с 9 августа
Фото: EPA

По всей Беларуси на 6 сентября анонсированы новые акции протеста – Марш единства. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA live.

В Минске митингующие планируют собраться на площади Независимости. В случае, если она будет перекрыта силовиками, протестующие организуют акции на улице Немига, возле Дворца спорта или стелы "Минск – город-герой". Начало акций запланировано на 14.00.

В остальных городах митингующие будут собираться на основных площадях.

Массовые акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России. По последним данным МВД страны, на протестах 4 сентября силовики задержали 41 человека. На акции студентов 5 сентября задержали еще около 30 человек, в том числе журналистов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

Теги: Беларусь, выборы, митинг, акция, протесты в Беларуси
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