ГОРДОН
 
 
МИР

Белорусский суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии. Она заявила, что прокуроров и судей самих ждет срок

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лидера оппозиции Беларуси обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти
Лидера оппозиции Беларуси обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти
Фото: Светлана Тихановская / Telegram

Минский городской суд приговорил лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы. Об этом 6 марта сообщило белорусское государственное агентство БЕЛТА.

По решению суда, она должна отбывать наказание в колонии общего режима. Также ей назначен штраф в размере около $12 тыс.

Бывший посол Беларуси в Польше, Португалии, Франции и Испании Павел Латушко, который обвинялся по этому же делу, приговорен к 18 годам заключения. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок пять лет. 

Обоих политиков обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием, публичных призывах к санкциям и другим действиям, "направленным на причинение вреда национальной безопасности" Беларуси, "разжигании социальной вражды и розни". 

Также им инкриминируют другие статьи, в частности Тихановскую обвиняют в госизмене, препятствовании работы Центризбиркома, подготовке к участию в массовых беспорядках, захвате и удержании зданий и сооружений. 

Приговор вынесен заочно, Тихановская находится за пределами Беларуси. Комментируя вынесенный приговор в Telegram, она написала, что не думает о том, что хотели сказать власти Беларуси "своим суждением".

"Сегодня я думаю о тех, кому режим дал реальные, а не открепительные сроки. Пять, 16, 22 года... А о чиновниках режима, судьях, прокурорах думать не хочется... Пусть они сами о себе думают: ведь [самопровозглашенный глава Беларуси Александр] Лукашенко не будет их защищать в настоящем, независимом суде, для которого белорусские юристы уже собрали достаточное количество показаний. Он спасет только себя и свое ближайшее окружение", – заявила белорусский оппозиционер.

Контекст:

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси в августе 2020 года начались массовые акции протеста несогласных с их официальными результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь. Она утверждала, что уехать из страны ее заставили угрозами силовики. Оппозиционерка сказала, что ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой".

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, приговор, политзаключенные, Светлана Тихановская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95"
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95"
Галина ГРИШИНА
  Панин: Плакал ли я за этот год? Первое, что помню, – это Мариуполь. Я играл в театре, который разбомбили
  Панин: Плакал ли я за этот год? Первое, что помню, – это Мариуполь. Я играл в театре, который разбомбили
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят"
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят"
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина восхитила сеть плоским животом. Актриса каждый день делает "вакуум"
33-летняя Мишина восхитила сеть плоским животом. Актриса каждый день делает "вакуум"
Галина ГРИШИНА
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть
  Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть G
Алеся БАЦМАН
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
40-летняя Мейхер на берегу моря засветила нижнюю часть груди
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо". Свиные ребра от эксперта
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью
Галина ГРИШИНА
Жена Павлика показала рельеф груди под тонкой тканью
Жена Павлика показала рельеф груди под тонкой тканью
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер"
"Сделал сознательно". Лидер группы "Друга ріка" Харчишин в нецензурной форме высказался о песне Потапа "Волонтер"
Сбежавший в Турцию комик Щегель записал видео с извинениями. Ранее он говорил, что выбрал комфорт, а "погибать – это выбор ребят"
Сбежавший в Турцию комик Щегель записал видео с извинениями. Ранее он говорил, что выбрал комфорт, а "погибать – это выбор ребят"
Галина ГРИШИНА
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото
Концертный директор Козловского рассказала, как год назад под звуки сирен и взрывов искала сгущенку для торта артисту
Концертный директор Козловского рассказала, как год назад под звуки сирен и взрывов искала сгущенку для торта артисту
Галина ГРИШИНА
Как сейчас выглядит 73-летняя Пугачева. Свежее фото певицы
Как сейчас выглядит 73-летняя Пугачева. Свежее фото певицы
Антонюк прокомментировала скандальное интервью с Бобулом: Я не знала, как правильно сказать
Антонюк прокомментировала скандальное интервью с Бобулом: Я не знала, как правильно сказать
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в рубашке засветила нижнюю часть ягодиц. Фото
Бех-Романчук в рубашке засветила нижнюю часть ягодиц. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров (71515)
2
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (38318)
3
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию (29471)
4
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ (26505)
5
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео (8926)
6
"Просто и вкусно". Как приготовить жареный картофель с овощами и курицей (8898)
7
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео (8720)
8
"Любимая". Галкин показал новые фото Пугачевой (7895)
 
 
 
 