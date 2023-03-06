Белорусский суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии. Она заявила, что прокуроров и судей самих ждет срок

По решению суда, она должна отбывать наказание в колонии общего режима. Также ей назначен штраф в размере около $12 тыс.
Бывший посол Беларуси в Польше, Португалии, Франции и Испании Павел Латушко, который обвинялся по этому же делу, приговорен к 18 годам заключения. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок пять лет.
Обоих политиков обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием, публичных призывах к санкциям и другим действиям, "направленным на причинение вреда национальной безопасности" Беларуси, "разжигании социальной вражды и розни".
Также им инкриминируют другие статьи, в частности Тихановскую обвиняют в госизмене, препятствовании работы Центризбиркома, подготовке к участию в массовых беспорядках, захвате и удержании зданий и сооружений.
Приговор вынесен заочно, Тихановская находится за пределами Беларуси. Комментируя вынесенный приговор в Telegram, она написала, что не думает о том, что хотели сказать власти Беларуси "своим суждением".
"Сегодня я думаю о тех, кому режим дал реальные, а не открепительные сроки. Пять, 16, 22 года... А о чиновниках режима, судьях, прокурорах думать не хочется... Пусть они сами о себе думают: ведь [самопровозглашенный глава Беларуси Александр] Лукашенко не будет их защищать в настоящем, независимом суде, для которого белорусские юристы уже собрали достаточное количество показаний. Он спасет только себя и свое ближайшее окружение", – заявила белорусский оппозиционер.
Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
После выборов в Беларуси в августе 2020 года начались массовые акции протеста несогласных с их официальными результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).
По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь. Она утверждала, что уехать из страны ее заставили угрозами силовики. Оппозиционерка сказала, что ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой".