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В Белом доме заявили, что не видят угрозы от ЧВК "Вагнер" для НАТО

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Кирби оценил угрозу от вагнеровцев
Кирби оценил угрозу от вагнеровцев
Фото: EPA

В настоящее время нет непосредственной угрозы для НАТО со стороны боевиков российской частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией. Об этом заявил журналистам координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби 1 августа, сообщает "Голос Америки".

Кирби рассказал, что, по имеющейся информации, определенная часть боевиков группы "Вагнера" переместилась в Африку, "пытаясь увеличить нестабильность там", некоторые еще в Украине, а часть боевиков переместилась в Беларусь. По его оценке, оставшиеся в Украине вагнеровцы, вероятно, не имеют значительного влияния на боевые действия.

"Нам неизвестно о какой-либо конкретной угрозе, которую ЧВК "Вагнер" представляет для Польши или других союзников по НАТО, и мы за этим, очевидно, внимательно следим", – подчеркнул чиновник.

Кирби подтвердил, что США привержены обязательствам в рамках ст. 5 Устава НАТО, предусматривающей, что нападение на одного члена Альянса является нападением на всех, и привел слова президента США Джо Байдена о том, что США будут защищать "каждый дюйм территории НАТО".

Контекст:

23 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его начали "напрягать" находящиеся в стране вагнеровцы, поскольку они все время "просятся на запад", в частности в Польшу, "на экскурсию в Варшаву и Жешув". "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он. 

Из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь Польша решила усилить оборону восточной границы. В правительстве сообщили, что увеличится как число военнослужащих на границе, так и количество разного рода заграждений и укреплений. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.

1 августа Лукашенко назвал шуткой свои слова о том, что вагнеровцы "просятся в Польшу".

В тот же день в Польше заявили, что два белорусских вертолета нарушили границу Польши в районе села Беловежа. Минобороны Беларуси назвало это сообщение "надуманным"

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: НАТО, Беларусь, Африка, война России против Украины, Джон Кирби, ЧВК Вагнер
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