В Белом доме заявили, что не видят угрозы от ЧВК "Вагнер" для НАТО

Кирби рассказал, что, по имеющейся информации, определенная часть боевиков группы "Вагнера" переместилась в Африку, "пытаясь увеличить нестабильность там", некоторые еще в Украине, а часть боевиков переместилась в Беларусь. По его оценке, оставшиеся в Украине вагнеровцы, вероятно, не имеют значительного влияния на боевые действия.

"Нам неизвестно о какой-либо конкретной угрозе, которую ЧВК "Вагнер" представляет для Польши или других союзников по НАТО, и мы за этим, очевидно, внимательно следим", – подчеркнул чиновник.

Кирби подтвердил, что США привержены обязательствам в рамках ст. 5 Устава НАТО, предусматривающей, что нападение на одного члена Альянса является нападением на всех, и привел слова президента США Джо Байдена о том, что США будут защищать "каждый дюйм территории НАТО".