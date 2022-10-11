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В Болгарии начали расследование о взрыве грузовика на Крымском мосту

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По словам и.о. премьер-министра Галаба Донева, Болгария не причастна к подготовке взрыва Крымского моста
По словам и.о. премьер-министра Галаба Донева, Болгария не причастна к подготовке взрыва Крымского моста
Фото: EPA

Прокуратура Болгарии поручила министерству внутренних дел и Государственному агентству национальной безопасности страны изучить информацию о том, что грузовик, предположительно использовавшийся при взрыве на Крымском мосту, проходил через территорию Болгарии. Об этом 11 октября сообщило болгарское информационное агентство BTA.

Прокуратура ожидает, что все данные в ходе проверки будут переданы ей, чтобы она могла их оценить и определить, есть ли основания для возбуждения досудебного производства. Также прокуратура получила письмо от болгарской службы контрразведки (SANS), в котором говорится, что SANS проводит проверку по этому делу по приказу исполняющего обязанности премьер-министра Болгарии Галаба Донева.

10 октября официальный представитель правительства Болгарии Антон Кутев сообщил БТА, что Донев потребовал от спецслужб информацию о грузовике. По словам Кутева, сейчас ожидаются результаты проверки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, отмечает BTA, что грузовик, который подорвался на Крымском мосту, ездил среди прочего в Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодар.

Галаб Донев заявил, пишет BTA, что Болгария не причастна к подготовке взрыва Крымского моста. По его словам, вопрос о якобы связи грузовика с Болгарией присутствует только в публикациях СМИ. Поэтому Донев попросил СМИ "со всей ответственностью" комментировать эту тему, поскольку она "создает риски для национальной безопасности" Болгарии.

Также Донев приказал Государственному агентству национальной безопасности проверить маршрут движения грузовика.

Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" и подписал указ, которым возложил на ФСБ РФ полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив.

Следком РФ заявил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии российского "следствия", все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Собственник – это якобы житель Краснодарского края.

Путин прокомментировал подрыв Крымского моста, обвинив в этом спецслужбы Украины. В свою очередь Бастрыкин добавил, что к произошедшему причастны "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта".

Теги: Россия, СМИ, взрыв, Болгария, прокуратура, контрразведка, Александр Бастрыкин, расследование, спецслужбы, безопасность, Крымский мост, грузовик, проверки
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