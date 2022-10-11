В Болгарии начали расследование о взрыве грузовика на Крымском мосту

Прокуратура ожидает, что все данные в ходе проверки будут переданы ей, чтобы она могла их оценить и определить, есть ли основания для возбуждения досудебного производства. Также прокуратура получила письмо от болгарской службы контрразведки (SANS), в котором говорится, что SANS проводит проверку по этому делу по приказу исполняющего обязанности премьер-министра Болгарии Галаба Донева.

10 октября официальный представитель правительства Болгарии Антон Кутев сообщил БТА, что Донев потребовал от спецслужб информацию о грузовике. По словам Кутева, сейчас ожидаются результаты проверки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, отмечает BTA, что грузовик, который подорвался на Крымском мосту, ездил среди прочего в Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодар.

Галаб Донев заявил, пишет BTA, что Болгария не причастна к подготовке взрыва Крымского моста. По его словам, вопрос о якобы связи грузовика с Болгарией присутствует только в публикациях СМИ. Поэтому Донев попросил СМИ "со всей ответственностью" комментировать эту тему, поскольку она "создает риски для национальной безопасности" Болгарии.

Также Донев приказал Государственному агентству национальной безопасности проверить маршрут движения грузовика.