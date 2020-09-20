В Бундестаге считают, что Навального нужно оградить от встречи с российскими следователями

Глава комитета правительства Германии по внешней политике Норберт Реттген призвал к международному расследованию отравления российского оппозиционера Алексея Навального в рамках ООН или Совета Европы.

Глава комитета правительства Германии по внешней политике Норберт Реттген заявил, что российского оппозиционера Алексея Навального, который после отравления "Новичком" лечится в берлинской клинике "Шарите", нужно оградить от попыток российских следственных органов провести с ним беседу. Об этом Реттген заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое было опубликовано 19 сентября.

По его словам, защита и здоровье Навального сейчас являются главным приоритетом. Это одна из причин, по которой российский запрос о правовой помощи проблематичен.

Реттген считает, что нет оснований полагать, что Россия в данном случае намерена провести серьезное уголовное расследование. Он напомнил, что российские власти до сих пор не провели следственных действий в месте, где произошло преступление.

Политик призвал к международному расследованию отравления Навального в рамках ООН или Совета Европы.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.